«За рулем» нашел главные особенности нового двигателя АВТОВАЗа 1.8 Evo

АВТОВАЗ возобновил производство 1,8-литрового двигателя с рядом усовершенствований, включая новые шатуны и поршневые группы, а также улучшенную систему подачи топлива. Усовершенствованный двигатель, получивший название 1,8 Evo, имеет безплунжерную конструкцию, которая предотвращает изгиб поршня при обрыве ремня ГРМ. Применяется. Ремень ГРМ компании Hola рекомендуется заменять каждые 90 000 км. Масляные насосы, водяные насосы и распределительные валы закупаются у глобальных поставщиков в Китае, Корее и Турции. В 2024 году планируется выпустить 6 000 Lada Vestas с двигателем 1.8 Evo. Навесное оборудование с вариатором 1.8 Evo также будет устанавливаться на седан Aura и будущие кроссоверы на платформе Vesta, но более старые модели, включая Granta, Largs и обе версии внедорожника Niva, не будут оснащаться этим двигателем. В разработке также находится турбированный двигатель с максимальной мощностью 150 л.с., и АВТОВАЗ ожидает высокого спроса на вариаторную версию.