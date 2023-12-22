Стоит ли прогревать АКПП автомобиля перед началом движения

Многие автомобилисты не уделяют должного внимания автоматической коробке передач. Этот агрегат нуждается в определенных условиях эксплуатации с наступлением зимнего сезона.

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Допущенные ошибки при эксплуатации автомобиля с АКПП могут существенно сократить срок службы агрегатов. Одной из спорных тем является та, которая связана с необходимостью прогрева АКПП перед началом движения. Автомобилисты отмечают нестабильную работу узла перед выходом на рабочую температуру - проявляются пинки и задержки в переключении передач.

Как только наступает зимний сезон, вязкость трансмиссионной жидкости повышается. Масло в АКПП нужно для выполнения целого ряда задач. Главная ее функция - обеспечение передачи крутящего момента от мотора и переключение передач. Если повышается вязкость рабочего состава, наблюдается некорректная работа трансмиссии.

В зимнее время такие особенности считаются нормой, если с набором рабочей температуры они сходят на нет. Несмотря на это, многие автовладельцы пытаются избежать неприятных пинков и сбое в работе трансмиссии путем ее предварительного прогрева. Однако не все методы оказываются полезными для автомобиля.

Так, в Сети распространяется совет по прогреву путем переключения режимов трансмиссии на месте. Такие действия не имеют положительного эффекта, если оценивать скорость набора рабочей температуры. Есть только недостатки - коробка передач подвергается серьезным нагрузкам.