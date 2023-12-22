Эксперты рассказали о восьми секретных функциях автомобиля, о которых знают не все водители

Современные автомобили оснащены всевозможными полезными функциями, о которых их владельцы порой даже не догадываются. Эксперты перечислили восемь секретных функций автомобиля, знание о которых, вне всякого сомнения, принесет пользу автовладельцам.

На торце задних дверей в большинстве современных моделей есть небольшой рычаг, если его переключить, то дверь можно будет открыть только снаружи, при условии разблокированного центрального замка. Это очень полезная функция для родителей, потому что она спасет жизнь ребенка, который случайно может открыть дверь во время движения автомобиля.

Видео дня

Схожая функция есть и у электрических стеклоподъемников. На водительской двери, рядом с блоком управления стеклоподъемниками, есть дополнительная кнопка — она-то и блокирует управление стеклоподъемниками на остальных дверях.

Если у автомобиля есть бесключевой доступ, а у электронного ключа, на первый взгляд, нет раскладывающегося жала, это не совсем так — жало есть. В случаях, когда аккумулятор разрядился и нужно попасть в автомобиль, надо на корпусе электронного ключа найти фиксатор и извлечь жало, скрытое под крышкой ключа.

Наличие на салонном зеркале светодиода, встроенного в корпус или размещенного у края зеркальной поверхности, свидетельствует о том, что зеркало электрохромное — такая технология эффективно предотвращает ослепление. Еще одна кнопка на салонном зеркале предназначена для управления гаражными воротами или шлагбаумом во дворе. Стоит отметить, что такая опция есть не у каждого автомобиля.

Можно отрегулировать высоту ремня безопасности — петлю на средней стойке кузова можно поднимать или опускать по своему усмотрению. Для этого достаточно нажать на соответствующую кнопку или фиксатор.

В автомобиле есть кнопка рециркуляции воздуха, эта опция позволяет быстрее прогреть салон или устранить неприятный запах с улицы.