Через сколько минут после запуска мотора можно включить печку в автомобиле

Эффективная работа печки в салоне автомобиля - залог комфортной эксплуатации в зимний сезон. Включать такое оборудование нужно не сразу при запуске мотора.

По мере прогрева силового агрегата, в салон из печки начинает поступать теплый воздух. Однако на этот процесс уходит определенное время. Правильное использование отопителя позволяет быстрее достичь комфортный условий в салоне машины.

В большинстве современных автомобилей температура воздуха, который идет из печки, напрямую связана с характеристиками охлаждающей жидкости. Пока антифриз холодный, тепло в салон поступать не будет. Поэтому, для обеспечения тепла в машине, нужно сначала прогреть охлаждающую жидкость. С такой задачей могут справиться предпусковые подогреватели, но их нужно устанавливать дополнительно, за крупную сумму.

Практика показывает, что многие водители включают печку сразу после запуска мотора. Другие автомобилисты ждут несколько минут перед этим. Для определения точного временного промежутка требуются замеры. Эксперты провели эксперимент с участием автомобиля, который оснащен двигателем 1.6. Температура за бортом составляла -15 градусов. Первый запуск мотора проводили без включения печки. До комфортных +25 градусов система прогревалась за 5 минут 23 секунды.

Второй пуск проводился с одновременным включением печки во втором положении. Дополнительно активировали режим рециркуляции. В таких условиях для достижения температуры +25 градусов потребовалось 6 минут 34 секунды. Объясняется такая разница тем, что печка забирала значительную часть тепла.