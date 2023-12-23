В России подешевели Geely Emgrand, Coolray и Monjaro

Портал «Китайские автомобили» сопоставил прайс-листы и выяснил: благодаря «специальной выгоде» покупатели смогут сэкономить дополнительные 50 000 рублей. По сути речь идёт о прямой скидке, которая действует до конца декабря, но применяется безусловно. Теперь седан Geely Emgrand стоит от 1 949 990 рублей, новый паркетник Coolray — от 2 544 990 рублей, а кроссовер Monjaro — от 4 524 990 рублей.

Дополнительная скидка 50 тысяч рублей распространяется на все комплектации Geely Emgrand, Coolray и Monjaro, то есть топ-версия седана теперь стоит 2 429 990, самый укомплектованый компактный кроссовер обойдётся в 2 884 990 рублей, а оснащённый полноприводный вседорожник — в 4 824 990 рублей. Дисконт при покупке в трейд-ин или оформлении кредита считается отдельно. Вдобавок, есть скидка 30 тысяч рублей на зимние шины.

` России официально появятся три кроссовера и бизнес-седан Geely

На кроссоверы уходящих поколений фирма Geely тоже пересмотрела прайс-листы, но — в сторону увеличения. Belgee X50 стал дороже на 20 тысяч рублей и теперь стоит от 2 275 990 до 2 485 990 рублей. Geely Atlas Pro отдалился от покупателей на 30 тысяч рублей и лишился двух комплектаций: версии с передним приводом и 177-сильным двигателем из гаммы убрали. Цены варьируются в диапазоне от 2 668 990 до 3 228 990 рублей.