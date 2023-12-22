Как отключение кнопки ESP поможет при движении по ледяной трассе
Почти все современные автомобили имеют в списке опций систему ESP. Опытные водители с наступлением зимнего сезона деактивируют ее.
Система ESP обеспечивает стабильное положение автомобиля во время движения. Она помогает при езде по трассе с наледью и предотвращает пробуксовку колес. Ее работа основана на торможении проскальзывающих колес и сокращении подачи топлива в двигатель.
Однако на практике часто возникают ситуации, когда система ESP мешает комфортному движению по ледяной дороге. Как только водитель нажимает на педаль газа, машина вместо разгона медленно трогается с места. Такое поведение транспорта объясняется тем, что система ограничивает мощность силовой установки, как только проявляется пробуксовка колес на ведущей оси.
Такая особенность работы заставляет автомобилистов деактивировать систему в зимнее время. Без ESP машина активнее набирает скорость и сохраняется стабильность при движении по ледяной дороге.
Эксперты отмечают, что система стабилизации может оказаться полезной начинающим водителям, которые не сталкивались с заносом на высокой скорости. Опытные автомобилисты деактивируют функцию, так как хотят иметь полный контроль над машиной в процессе езды.
Отключение ESP поможет и в том случае, если автомобиль застрял в снегу. Так будет намного проще выбраться из сугроба путем переключения передач и раскачки.
Многие водители путают систему ABS и ESP. Отличительная особенность заключается в том, что первая срабатывает только при торможении автомобиля. Она предотвращает неконтролируемый занос на скользкой дороге. Система ESP удерживает автомобиль на заданном курсе во время движения. Если возникает проскальзывание, мощность мотора автоматически снижается, а возможность ускорения пропадает, что сразу ощущает водитель.