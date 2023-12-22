Как отключение кнопки ESP поможет при движении по ледяной трассе

Почти все современные автомобили имеют в списке опций систему ESP. Опытные водители с наступлением зимнего сезона деактивируют ее.

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Система ESP обеспечивает стабильное положение автомобиля во время движения. Она помогает при езде по трассе с наледью и предотвращает пробуксовку колес. Ее работа основана на торможении проскальзывающих колес и сокращении подачи топлива в двигатель.

Однако на практике часто возникают ситуации, когда система ESP мешает комфортному движению по ледяной дороге. Как только водитель нажимает на педаль газа, машина вместо разгона медленно трогается с места. Такое поведение транспорта объясняется тем, что система ограничивает мощность силовой установки, как только проявляется пробуксовка колес на ведущей оси.

Такая особенность работы заставляет автомобилистов деактивировать систему в зимнее время. Без ESP машина активнее набирает скорость и сохраняется стабильность при движении по ледяной дороге.

Эксперты отмечают, что система стабилизации может оказаться полезной начинающим водителям, которые не сталкивались с заносом на высокой скорости. Опытные автомобилисты деактивируют функцию, так как хотят иметь полный контроль над машиной в процессе езды.

Отключение ESP поможет и в том случае, если автомобиль застрял в снегу. Так будет намного проще выбраться из сугроба путем переключения передач и раскачки.