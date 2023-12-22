Эксперты нашли историю создания внедорожника ГАЗ-69 времен СССР

Эксперты «За рулем» нашли историю создания внедорожника ГАЗ-69 времен СССР
Журнал «За рулем» решил вспомнить историю создания одного из наиболее известных внедорожников времен СССР. Речь идет об автомобиле ГАЗ-69. В советское время некоторые автомобили выпускали два и более десятков лет, но настоящим долгожителем оказался ГАЗ-69. Эту модель можно считать практически вечной.
Модель пережила три различные эпохи в истории страны. Так, появление ГАЗ-69 пришлось еще на эпоху Иосифа Сталина, потом внедорожник пережил эпоху хрущевской оттепели, а также выпускался в годы правления Леонида Брежнева.
Разработка внедорожника ГАЗ-69 велась под руководством специалиста по полноприводным моделям Григория Вассермана. Разработка началась в 1949 году, незадолго до этого на конвейер встал грузовик ГАЗ-51, затем была «Победа» и полноприводный ГАЗ-63. Необходимо было подготовить автомобиль для замены ГАЗ-67Б, конструкция которого была основана еще на основе поставляемым из США внедорожников Willys MB.
Первый экземпляр ГАЗ-69 был выпущен в 1950 году. Основным заказчиком машины были военные, в послевоенные годы машина появилась в селах. В народе ГАЗ-69 прозвали «козликом». Такое прозвище машина получила за счет жесткой подвески. На неровностях автомобиль пдпрыгивал. Внедорожник ГАЗ-69 получил новый нижнеклапанный мотор рабочим объемом 2,1 литра – такой же, как у «Победы» . Мотор был гораздо оборотистее, современнее и долговечнее. Трехступенчатая коробка передач также досталась от «Победы».