Некоторые современные автомобили не дотягивают иногда даже до окончания гарантийного срока, хотя им обеспечен тщательный уход. Несмотря на это есть машины, которые не подведут и после 15 лет эксплуатации. Эксперты составили топ-5 самых надежных кроссоверов, проанализировав отзывы 750 тысяч автовладельцев.

Возглавил топ-5 кроссовер Toyota Highlander, он удерживает эту позицию на протяжении многих лет. Почти каждый пятый владелец этого внедорожника остается верен ему спустя 15 лет. Это лучшее доказательство того, что техническое совершенство кроссовера из Японии отвечает всем требованиям безопасности и надежности.

Honda Pilot — еще один представитель японского автопрома со статусом самого долговечного в мире. Семиместный кроссовер Pilot, это флагманская модель линейки бренда в сегменте SUV. Более 15 лет 15% из опрошенных владельцев наслаждаются комфортом, безопасностью и надежностью этого автомобиля.

Honda CR-V — за непревзойденные характеристики этого кроссовера отдали свои голоса 12,4%, они тоже не изменяют своему выбору на протяжении 15 лет.

Subaru Forester — у этого японского бренда самая преданная аудитория в автомобильном мире. Несмотря на некоторые сложности с дорогостоящим обслуживанием Subaru, 12% владельцев не расстаются с ними более 15 лет.