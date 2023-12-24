За сутки в Казани задержали 11 пьяных водителей

За субботу, 23 декабря, сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали 11 нетрезвых автомобилистов. Еще четыре водителя не имел водительского удостоверения, сообщили в ГИБДД города.

В отдел полиции по подозрению в совершении преступления доставили одного человека.

Всего за прошедшие сутки в городе зарегистрировали 156 сообщений о ДТП. Во всех случаях обошлось без пострадавших.