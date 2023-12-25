Сколько нужно огнетушителей, чтобы потушить пожар в автомобиле

Автомобиль может загореться в любое время года из-за проблем с проводкой или неправильной эксплуатацией. Ликвидация пожара - процесс, с которым должны быть ознакомлены все автовладельцы.

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Если автомобиль загорелся, лучшим средством для ликвидации огня считается порошковый огнетушитель ОП-2, масса рабочего вещества у которого составляет 2 кг. Такой баллон оснащается резиновым шлангом и направляющей системой. Оборудование отличается высоким уровнем эффективности, но его интенсивной работы хватает только на 6 секунд. Расходовать такое средство просто так нельзя.

В момент тушения человек должен знать, куда направлять струю - от края возгорания к центру. Если огонь появился в подкапотном пространстве, нужно соблюдать осторожность - открывать капот стоит медленно. Лучше всего делать небольшую щель, чтобы в нее можно было нанести пену из огнетушителя.

Практика показывает, что одного баллона с веществом слишком мало, если его использует новичок. Поэтому рекомендуется хранить в машине 2 огнетушителя. В крупных транспортных средствах вроде автобусов используется пара огнетушителей объемом по 5 литров.

Еще одно приспособление - углекислотный огнетушитель. Он оценивается дешевле порошкового, но выгодно выделяется размерами. При тушении нельзя направлять струю слишком близко, так как это снижает эффективность. При неправильном использовании может не хватить даже 10 баллонов. Кроме того, в большой концентрации газ представляет опасность для здоровья людей, находящихся вблизи.