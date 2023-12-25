Чем опасен запах нового автомобиля и как от него защититься

Запах нового автомобиля может вызывать головную боль и приступы астмы. Эксперты рассказали, в чем заключается главная опасность.

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После покупки автомобиля в салоне можно заметить неприятный запах. Большинство водителей не могут длительное время находиться в салоне и часто делают проветривание. Неприятные запахи исходят от материалов внутренней отделки и напольного покрытия. Кроме того, испарения исходят от кресел. Некоторые из таких испарений официально признаны канцерогенными, поэтому они вызывают серьезные заболевания.

Вредными веществами, которые часто можно обнаружить в парах воздуха в салоне нового автомобиля, признаны бензол и формальдегид. Они могут присутствовать не только в виде испарений, но и в формате пыли. Вещества представляют опасность, в первую очередь, для тех пассажиров и водителей, которые проводят много времени в поездках. ВОЗ отнесла формальдегид в перечень составов, которые вызывают негативное воздействие на здоровье.

Он вреден для слизистой и кожи, поэтому может вызывать зуд, покраснения и прочие реакции, похожие на аллергические. Бензол негативно влияет на репродуктивную функцию человека. Один из факторов, который оказывает влияние на испаряемость, - температура воздуха в салоне транспорта. Поэтому в летнее время воздействие оказывается наиболее опасным для человека.

Для обеспечения защиты рекомендуется чаще проветривать салон, особенно в теплое время года. Не рекомендуется сразу садиться в машину, которая длительное время находилась не в тени. Предварительно стоит открыть двери, включить кондиционер и подождать 5-10 минут.