Автоэксперт Ракитин: некачественный антифриз может погубить автомобиль

Контрафактный антифриз может сломать мотор и другие части автомобиля. Об этом рассказал автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

Автоэксперт предупредил о последствиях применения некачественного антифриза
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«Вода замерзает. Это, вероятно, сразу приговор радиатору, расширительному бачку, внутри которого она замерзнет. Это, наверняка, сильно повредит помпу», — сказал Ракитин радио Sputnik.

Он добавил, что некачественный антифриз может повредить и двигатель, так как при замерзании в нем могут образоваться трещины.

По словам Ракитина, настоящий антифриз является сложным химическим соединением, а на рынке встречается большое количество подделок — простой подкрашенной воды. Чтобы избежать покупки некачественного антифриза, следует приобретать его в проверенных автомагазинах или точках продаж компаний-производителей, заключил автоэксперт.

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Максим Фокин