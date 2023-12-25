Мантуров назвал два условия для снижения цен на машины АвтоВАЗа
Российские автомобили могут подешеветь при снижении ключевой ставки и затрат на логистику. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Он рассказал, что в этом году автомобили АвтоВАЗа подорожали на 11 процентов. Это произошло из-за усложненной логистики, курсовой разницы и стоимости заемных средств.
Например, отправка Lada Vesta автовозом стоит 40 тысяч рублей, а маржинальность этой машины для компании - около 50 тысяч рублей.
"То есть мы можем сравнить, кто здесь больше зарабатывает: перевозчики или автопроизводители", - сказал Мантуров.
Кроме того, у АвтоВАЗа большой объем кредиторской задолженности, который нужно обслуживать, поэтому рост ключевой ставки также влияет на стоимость автомобиля.
Минпромторг будет следить за тем, чтобы с постепенным снижением ключевой ставки и затрат на перевозку стоимость машин также снижалась по каким-то показателям или как минимум сохранялась, подчеркнул Мантуров.