Мантуров назвал два условия для снижения цен на машины АвтоВАЗа

Российские автомобили могут подешеветь при снижении ключевой ставки и затрат на логистику. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он рассказал, что в этом году автомобили АвтоВАЗа подорожали на 11 процентов. Это произошло из-за усложненной логистики, курсовой разницы и стоимости заемных средств.

Например, отправка Lada Vesta автовозом стоит 40 тысяч рублей, а маржинальность этой машины для компании - около 50 тысяч рублей.

"То есть мы можем сравнить, кто здесь больше зарабатывает: перевозчики или автопроизводители", - сказал Мантуров.

Кроме того, у АвтоВАЗа большой объем кредиторской задолженности, который нужно обслуживать, поэтому рост ключевой ставки также влияет на стоимость автомобиля.