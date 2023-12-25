Как по маслу: готовим авто к новогоднему путешествию

Мороз автомобилю не товарищ Если климатические условия южных или центральных регионов России позволяют автолюбителям нечасто задумываться о правилах надлежащей эксплуатации машин в зимний период, то северян эти вопросы заботят особенно остро. В числе наиболее распространенных проблем – в мороз машины не заводятся из-за разряженного аккумулятора, замерзшего масла в двигателе или его некорректного запуска. Для того, чтобы машина оставалась на ходу даже в экстремальные 40-градусные морозы, необходимо соблюдать основные правила. Для начала требуется своевременно пройти техосмотр, сменить шины на зимние, обработать силиконовой смазкой уплотнитель во избежание примерзания двери и всегда прогревать двигатель перед поездкой. Кроме того, необходимо продуть дренажные отверстия воздуховода, проверять аккумулятор и состояние технических жидкостей, использовать максимально морозостойкий антифриз. Также важно выбирать зимние виды топлива и премиальные моторные масла с высоким запасом эксплуатационных свойств. Это позволит уберечь двигатель от преждевременного износа, а водителей – от частых дорогостоящих ремонтов. «Бриллиантовый» эксперимент Сегодня на рынке можно найти достаточное количество качественных моторных масел, пригодных как раз для эксплуатации автомобиля в суровых зимних условиях – главное не нарваться на плохое качество и подделку. К примеру, одна из новинок – синтетическое масло Teboil Diamond – создана специально для защиты двигателя в интенсивных условиях эксплуатации. Международный премиальный бренд Teboil разрабатывает инновационные смазочные материалы с 1963 года. Его продукция производится на двух заводах – в Финляндии и в городе Торжок в России, где обеспечивается многоступенчатый контроль качества. Как рассказали эксперты, в течение года – с ноября 2022-го по август нынешнего – эта компания проводила в одном из таксопарков Санкт-Петербурга испытания своего премиального масла Diamond Multi SAE 5W-40. В эксперименте участвовало 10 из 50 находящихся в эксплуатации автомобилей перевозчика, в том числе семь Skoda Rapid и по одной Skoda Octavia, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra. В двигатели машин, которые на момент проведения испытаний уже имели приличные пробеги (от 113 тыс. до 420 тыс. километров), залили соответствующее масло и отправили на линии – в пробки северной столицы. Анализ результатов эксперимента продемонстрировал полную защиту двигателей и достаточный запас свойств к концу интервала замены: автомобили проехали на Diamond Multi от 13 тыс. до 18 тыс. километров. Эксперты подтвердили, что у масел этого семейства на 40 % выше стойкость к окислению, они обеспечивают на 25 % более высокую чистоту поршня, на 30 % ниже испаряемость, то есть ниже расход. Сравнение проводилось с продуктом линейки с маркировкой Gold L в соответствии с требованиями международной спецификации. Новая реальность Помимо этого, сегодня в России широко представлены линейки моторных масел других известных брендов («ЛУКОЙЛа», AKross, «Газпром нефти», «Татнефти» и прочих), также пригодных для эксплуатации автомобиля в суровых зимних условиях. Этот тренд стал следствием кардинальных изменений на отечественном рынке легковых автомобилей, начиная с 2021 года. Например, по данным исследования агентства «Автостат», за этот период доля французских брендов снизилась в 9 раз, немецких – в четыре. Вместе с тем, пришли новые азиатские марки, увеличил продажи отечественный автопром. Соответственно, поменялся ассортимент автомобильных масел. Исследования производителей показывают, что автовладельцы стали сокращать интервалы между заменой масла: четверо из десяти делают это при пробеге до 9 тыс. км. Причина – вынужденный переход на новые, малознакомые виды масел, качество которых вызывает вопросы. Как советуют эксперты, в период постоянных пробок из-за скользких дорог, экстремальных холодов, перепадов температур и плохой видимости не стоит целиком полагаться на электронику и климатические установки. Для того, чтобы всегда оставаться на ходу, машине требуется особый уход. Поэтому, каким бы ни был выбор, важно, чтобы он был, прежде всего, аргументированным. Это поможет уберечь автомобиль от проблем, а вас – от ненужных разочарований в новогодние праздники. Фото: Teboil