Послушайте звук рекордного двигателя коллекционного Porsche 911 GT3 R rennsport

В 2023 году на мероприятии Porsche Rennsport Reunion 7 в США состоялась премьера лимитированного трекового суперкара Porsche 911 GT3 R rennsport, созданного на базе гоночного Porsche 911 GT3 R. Команда подразделения Style Porsche работала вне рамок технического регламента класса GT3, потому новинка вышла намного экстремальнее исходника. Одной из главных особенностей машины стал её уникальный 4,2-литровый двигатель мощностью 620 сил.

Двигатель выдаёт рекордную для атмосферных моторов всех автомобилей класса GT мощность. Объём оппозитного 6-цилиндрового двигателя составляет 4,2 литра, причём мотор может работать как на обычном бензине, так и на синтетических смесях. В агрегате применены другие поршни и распредвалы с более агрессивным профилем кулачков, а пиковая отдача составлет 620 лошадиных сил вместо 565 у «обычного» 911 GT3 R.

В процессе ездовой доработки 911 GT3 R rennsport над автомобилем работал не только заводской тест-пилот Porsche Марко Хольцер, но и множество инженеров немецкой марки. Одной из задач стал поиск оптимальных настроек суперкара, а в ходе этой работы специалисты бренда настраивали и звук двигателя.