Автоэксперт нашел сходство в подорожании яиц и автомобилей

Экономическая ситуация с автомобилями и куриными яйцами в России схожа из-за повышенного спроса и резкого роста цен. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале.

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Как указал Кадаков, из-за резкого повышения спроса в декабре текущего года яйца стали одним из наиболее подорожавших продуктов — цены поднялись на 10–20% в 46 субъектах России. Чтобы насытить рынок и сбить цены, власти решили обнулить таможенные пошлины на поставку яиц из дружественных стран. Это решение не скажется позитивно на отечественных птицефабриках, однако при насыщении рынка цены могут пойти вниз в 2024 году, написал автоэксперт.

«Хотя есть подозрение, что цены если и пойдут вниз, то незначительно. Курятина дорожает по вполне объективным причинам: ослабление курса рубля и, как следствие, подорожание импортных компонентов производства (в производстве яиц есть импортные компоненты, прямо как в производстве автомобилей!), вспышки птичьего гриппа, дорожающая рабочая сила (в том числе гастарбайтеров) и другие», — написал он.

На авторынке спрос в течение года сильно превышал предложение, цены также резко выросли, а дефицит новых авто составил 1,7 млн единиц за два года. Решение проблемы могло бы стать таким же, как с яйцами — следовало временно обнулить или сократить таможенные пошлины на новые и подержанные машины, уверен Кадаков. Однако власти не обнулили пошлины и резко повысили утильсбор. Поэтому цены могут пойти вниз только в случае снижения спроса.