Система управления Tesla Cybertruck вызвала опасения у экспертов

Автопроизводитель Tesla сообщил, что Cybertruck станет первой моделью в линейке, которая не имеет физической связи между рулем и колесами. Такое заявление вызвало у экспертов опасения.

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Tesla Cybertruck отличается системой управления колес и руля "по проводам". Это означает, что между рулем и колесами транспорта нет физической связи. Такая особенность конструкции вызывает беспокойство не только у потенциальных покупателей, но и у экспертов. Автомобили могут оказаться небезопасными в случае, если в системе возникнет сбой.

При разработке собственных электрокаров компания вдохновлялась авиационными схемами. Фирменная система помощи водителю даже получила название “автопилот”. Производитель планирует выпускать такие электрокары, которые смогут передвигаться без участия водителя. Однако это не единственная передовая опция, которую получил Cybertruck.

Разработка модели Cybertruck подтолкнула специалистов на создание новой системы управления. Физическая связь руля и колес отсутствует - движения рулевого колеса преобразуются в электрический импульс. Такая система связи предполагает минимальную задержку, поэтому колеса реагируют на смену положения руля почти без промедления.

Аналогичная схема используется для современных лайнеров. Движения рычагов и педалей переводятся в импульсы, что и обеспечивает движение. Однако в самолете применяется двойное резервирование - любая критически важная схема сопровождается двумя резервными системами на случай сбоя. Современные автомобили не имеют такой стандарт безопасности.