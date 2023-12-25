Безопасный компакт кар из Кореи: Kia Picanto 2024

Kia Picanto 2024. Безопасный компакт кар из Кореи
Совсем недавно компания Kia официально опубликовала технические характеристики новой версии компакт кара. В свое время Kia Picanto была одной из самых продаваемых малолитражек в России.
Picanto новой версии получил обновленный дизайн. Теперь фары автомобиля имеют другие формы и размеры, а задние огни теперь соединены между собой. Бампера кажутся более мощными, а на некоторых комплектациях присутствуют усиленные пороги. Вес автомобиля составляет 993 кг с автоматической коробкой передач или 976 кг с механикой. Длина автомобиля 3595 мм, ширина 1595 мм и высота 1485 мм. Колесная база автомобиля составляет 2400 мм. Объем багажного отделения 255 литров, а при сложенных сиденьях он увеличится до 1000 литров.
С обновлением внешнего вида автомобиля произошло и существенное изменение оборудования. Даже базовая комплектация оборудована системами контроля слепых зон и удержания в полосе движения. В Picanto теперь больше комфорта: руль и рычаг коробки передач обтянуты эко кожей, а боковые зеркала оборудованы электроприводом и могут складываться. Помимо этого, в автомобиле есть задний парктроник, система экстренного торможения при обнаружении препятствия, камера заднего вида, а также автоматическая блокировка дверей на ходу.
Хоть визуальные изменения значительны, под капотом находится все тот же двигатель в 1.2 литра. Хоть его мощность и не изменилась, расход топлива все же имеет другой показатель. Если Picanto прошлого поколения в смешанном цикле тратила около 5 литров на 100 километров, то новая версия автомобиля с механической коробкой тратит 5.3-5.5 л на 100 км. На автомате расход стал еще выше от 5.8 до 6.0 л. На 100 км.
Новая Kia Picanto показала превосходные показатели на тестах безопасности. Так же производитель заявил, что дает 7 лет гарантии на свой автомобиль вне зависимости от пробега.