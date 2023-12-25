Безопасный компакт кар из Кореи: Kia Picanto 2024

Совсем недавно компания Kia официально опубликовала технические характеристики новой версии компакт кара. В свое время Kia Picanto была одной из самых продаваемых малолитражек в России.

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Picanto новой версии получил обновленный дизайн. Теперь фары автомобиля имеют другие формы и размеры, а задние огни теперь соединены между собой. Бампера кажутся более мощными, а на некоторых комплектациях присутствуют усиленные пороги. Вес автомобиля составляет 993 кг с автоматической коробкой передач или 976 кг с механикой. Длина автомобиля 3595 мм, ширина 1595 мм и высота 1485 мм. Колесная база автомобиля составляет 2400 мм. Объем багажного отделения 255 литров, а при сложенных сиденьях он увеличится до 1000 литров.

С обновлением внешнего вида автомобиля произошло и существенное изменение оборудования. Даже базовая комплектация оборудована системами контроля слепых зон и удержания в полосе движения. В Picanto теперь больше комфорта: руль и рычаг коробки передач обтянуты эко кожей, а боковые зеркала оборудованы электроприводом и могут складываться. Помимо этого, в автомобиле есть задний парктроник, система экстренного торможения при обнаружении препятствия, камера заднего вида, а также автоматическая блокировка дверей на ходу.

Хоть визуальные изменения значительны, под капотом находится все тот же двигатель в 1.2 литра. Хоть его мощность и не изменилась, расход топлива все же имеет другой показатель. Если Picanto прошлого поколения в смешанном цикле тратила около 5 литров на 100 километров, то новая версия автомобиля с механической коробкой тратит 5.3-5.5 л на 100 км. На автомате расход стал еще выше от 5.8 до 6.0 л. На 100 км.