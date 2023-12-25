Эксперт Максим Солодовник дал несколько советов для покупки подержанного автомобиля

Иногда приобретение автомобиля с пробегом может напоминать лотерею. Перед покупкой автомобиля руководитель автомобильного направления площадки Fresh Максим Солодовник рекомендовал внимательно проверять машину через онлайн-сервисах. Знание недостатков машины дает определенное преимущество при последующем торге.

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Эксперт не рекомендует заранее торговаться по телефону. Реальная оценка автомобиля и осмотр может принести больше выгоды. Также поводом для торга может стать внешний вид салона. Поцарапанные сиденья, потертый руль и рукоятки коробки передач, ржавчина и мутные стекла могут свидетельствовать о скрученном пробеге.