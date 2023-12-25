Эксперт Максим Солодовник дал несколько советов для покупки подержанного автомобиля

Эксперт Солодовник нашел несколько советов для покупки подержанного автомобиля
Иногда приобретение автомобиля с пробегом может напоминать лотерею. Перед покупкой автомобиля руководитель автомобильного направления площадки Fresh Максим Солодовник рекомендовал внимательно проверять машину через онлайн-сервисах. Знание недостатков машины дает определенное преимущество при последующем торге.
Эксперт не рекомендует заранее торговаться по телефону. Реальная оценка автомобиля и осмотр может принести больше выгоды. Также поводом для торга может стать внешний вид салона. Поцарапанные сиденья, потертый руль и рукоятки коробки передач, ржавчина и мутные стекла могут свидетельствовать о скрученном пробеге.
Кроме того, эксперт советует избегать осмотра грязного автомобиля, особенно в темное время. Повреждения кузова и царапины в этом случае могут быть незаметны. Покупать автомобиль нужно у продавца с хорошей репутацией. При этом у многих дилеров автомобили проходят юридическую и техническую проверку.