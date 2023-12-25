Эксперты рассказали, на чем экономили российские водители в 2023 году

Если в 2022 году российские водители замерли в ожидании стабилизации рынка, многие отложили ремонт своих автомобилей, то 2023 год стал годом реализации отложенного спроса. Количество машинозаездов начало расти, изменилась структура среднего чека - выросло число услуг на каждый заказ-наряд. Об этом "Российской газете" рассказали в Fit Service.

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Экономили на автозапчастях

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Татьяна Овчинникова, директор сети автосервисов Fit Service:

В 2023 году у автовладельцев меняются предпочтения в категориях автозапчастей. Корзина запчастей в целом значительно изменилась за год. Несмотря на то, что на рынке стали появляться оригинальные запчасти, водители все чаще отдают предпочтение аналогам. Самая большая доля, как и прежде, у запчастей из категории "мидл", но в 2023 году заметно выросла доля запчастей из категории "эконом".

Причина таких изменений в том, что на российский рынок в 2022 году вышло большое число новых производителей автозапчастей. Привычные, известные и, как правило, дорогие бренды ушли, а на их место пришли новые более доступные, но не уступающие по качеству производители. Линейки крупнейших дистрибьюторов значительно расширились, водителям сегодня доступен широкий выбор марок запчастей.

Экономили на топливе и берегли свои автомобили

Татьяна Овчинникова, директор сети автосервисов Fit Service:

Одним из ключевых показателей рынка постпродажного обслуживания автомобилей является динамика среднего ежедневного пробега. В России он снизился на 3% по отношению к доковидному и докризисному 2019 году. Водители реже эксплуатируют свои автомобили. Таким образом, можно сделать вывод, что автовладельцы экономили на топливе, а также берегли ресурс своих автомобилей.

Экономили на форматах ремонта автомобиля

Совместное исследование сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze говорит о том, что в 2023 году в России усиливается тренд на самостоятельный ремонт автомобилей. Эксперты увидели резкое увеличение доли тех, кто выполняет работы по обслуживанию и ремонту машин самостоятельно. То есть люди покупали запчасти самостоятельно и потом сами же их потом устанавливали.

Александр Груздев, директор агентства Gruzdev-Analyze:

До этого года, на протяжении последних шести лет, мы наблюдали как доля самостоятельного ремонта наоборот уменьшалась в пользу автосервисов. И за один год весь предыдущий рост был "съеден" резким скачком, мы вернулись по этому показателю на шесть лет назад.

Этот тренд несет за собой многие изменения рынка в целом. Сегодня те каналы продаж запчастей, которые доступны простым водителям (маркетплейсы, онлайн-магазины), получают преимущество в силу изменения поведения автовладельцев. Растет доля подделок автозапчастей, поскольку рынок становится менее контролируемым. Самостоятельные покупки не предполагают гарантий, онлайн-магазины также не предполагают жесткого контроля качества.

Таким образом, можно сделать вывод, что россияне в 2023 году экономили на сервисе при обслуживании автомобилей. Они меняли масло самостоятельно, в гараже, а колодки, к примеру, на даче.

Кроме того, мы видим рекордное число перепродаж автомобилей в 2023 году. Поэтому растет число операций, которые можно условно назвать "подшаманить" - сделать так, чтобы машина выглядела хорошо, скрыв недостатки. То есть двигатель вообще не ремонтируется, вместо четырех свечей меняется одна и т.д.

Водители активно пользовались акциями

Татьяна Овчинникова, директор сети автосервисов Fit Service:

В 2023 году мы отмечаем возросший интерес водителей ко всем акциям, бонусам и скидкам. Автовладельцы активно пользовались бонусной программой, скачивали мобильное приложение, ловили аукционные предложения. Поэтому если появлялась возможность сэкономить на диагностике какой-либо системы или приобрести услугу в комплексе за меньшую сумму, то ей активно пользовались. Прирост заездов на бесплатные диагностики составил 18% год к году.