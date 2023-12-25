Мантуров: продажи новых автомобилей в стране 2023 году вырастут до 1,2 млн штук

В целом продажи всех новых автомобилей — легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов — в России в 2023 году вырастут на 50%, до 1,2 млн штук. Об этом сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров .

«Один из основных драйверов здесь — это автопром, где ожидается увеличение объемов рынка более чем на 50%... Рынок в целом (по всем категориям) будет около 1,2 млн автомобилей, порядка миллиона придется на легковые», — сказал вице-премьер, отвечая на вопрос о продажах новых автомобилей в стране по итогам года.