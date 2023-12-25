УАЗ вспомнил о необычной "Буханке" с правым рулем
Ульяновский автозавод имеет богатую историю. Кажется, что ты знаешь о нём всё, но постоянно всплывают интересные факты о необычных модификациях, как, например, об экспортной "Буханке" - УАЗ-452ДП.
Отличия заключались не только лишь в правостороннем расположении колонки. Так, "Буханка" получила дополнительный бак объёмом 56 литров, другую головную оптику и иной выхлоп.
На Ульяновском автозаводе рассказали, что СГР экспортировался в Великобританию, где был представлен под маркой Trekmaster. В 70-х годах 19 праворульных "Буханок" несли службу в энергетической компании Southern Electricity Board, с 1982 года "Буханки" стали использоваться в качестве карет скорой помощи в окрестностях Лондона. Также праворульные внедорожники отправлялись в Индию, но проблемы с поставками запчастей сказались на карьере УАЗа.
УАЗ"Буханка" по-прежнему является частью модельного ряда Ульяновского автозавода. Небольшие мероприятия по улучшению проводятся, но главные силы завода сконцентрированы на глубокой модернизации "Патриота".