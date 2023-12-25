Найдены самые надежные кроссоверы и внедорожники последнего десятилетия

Портал HotCars проанализировал данные отчетов и рейтингов различных агентств (JD Power, Edmunds, RepailPal, NHTSA, CarEdge) и составил рейтинг самых надежных внедорожников и кроссоверов, представленных на рынке в течение последних десяти лет. Традиционно список возглавляет Toyota.

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Но начнем с последнего 16 места, на котором расположился Ford Expedition 2016 года с рейтингом 79 из 100. Столько же набрал GMC Yukon, он находится на 15 строчке, вероятно, из-за больших затрат на обслуживание.

На следующих двух позициях - японские модели: Mazda CX-5 и Toyota Highlander 2015 модельного года, у которых в активе по 80 баллов. Не отстает и Chevrolet Tahoe 2017 - 12 место.

На 11 месте оказался внедорожник, созданный на базе Toyota Tundra - Sequoia. Его называют монстром надёжности, потому что в отзывных кампаниях модель фигурировала за последние годы лишь единожды, а в год на его обслуживание владелец тратит немногим больше 700 долларов.

Как ни странно, но на десятом месте в рейтинге HotCars - BMW X5 2020 года с результатом 82 балла. На одно очко больше у восьмилетнего Lexus RX - девятая строчка. На восьмом месте с результатом 84 балла - Honda CR-V 2020 года. Седьмым стал BMW X3 третьего поколения - 85 баллов. Не самый привлекательный внешне, но бюджетный в обслуживании и не доставляющий проблем своим владельцам Hyundai Tucson образца 2015 года встал на шестое место (86 баллов).

Топ-5 выглядит следующим образом:

Buick Encore 2017: 87/100;Kia Sportage 2018: 87/100;Toyota RAV4 2010: 88/100;Toyota 4Runner 2017: 88/100;Lexus GX 2012: 89/100.