Эксперт рассказал, как правильно поменять руль в автомобиле

— В рулевом управлении тюнингом в основном увлекаются те, кому не нравится штатный руль. Но даже на старых автомобилях без подушек безопасности штатная «баранка» проходила хоть какие-то испытания на безопасность. А нечто металло-деревянное из ассортимента тюнинговщика может при аварии сильно навредить водителю.



Если в вашем автомобиле установлена водительская подушка безопасности, будьте осторожны при установке в руль обогрева либо дополнительных кнопок управления. Важно не повредить шлейф «улитки», через который идет сигнал на подушку.