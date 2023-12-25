В России при обслуживании новых автомобилей в неофициальных сервисах блокируется их программное обеспечение. Речь идет о транспортных средствах, завезенных по схеме параллельного импорта, и случаях с их подключением к несертифицированному диагностическому оборудованию. Информацией об этом поделились источники из крупных дилерских центров и станций техобслуживания.

В частности, блокируются такие европейские бренды, как BMW, Mercedes и Renault. Производители этих марок устанавливают системы безопасности, напрямую взаимодействующие с сервером автоконцерна. Блокировка происходит во время их обслуживания в неофициальных СТО, во время русификации интерфейса, а также при замене прошивки или тюнинге.

Другими словами, после блокировки автомобиль становится «недвижимостью», после чего владельцам приходится обращаться к официальным дилерам. В частности, в случае с BMW X3 2023 года после того, как на неофициальной СТО подключили диагностическое оборудования машина выключилась и не заводилась. После обращении к дилеру и подключении к сертифицированному диагностическому оборудованию выяснилось, что автомобиль заблокировался, потому что система решила, что машину угнали.