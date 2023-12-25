Названы самые популярные подержанные китайские автомобили

Самой популярной китайской моделью на вторичном авторынке в ноябре этого года стал кроссовер Chery Tiggo, сообщает «Автостат Инфо».

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Всего за последний осенний месяц перепродажи Chery Tiggo составили 803 ед. Второе место занял седан Lifan Solano (673 ед.). Третьим по популярности стал внедорожник Great Wall Hover (606 ед).

Следом в рейтинге расположились модели Chery Amulet, Lifan X60, Geely Emgrand, Geely MK, Geely Coolray, Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro.

В ноябре 2023 года российские покупатели приобрели 13,7 тыс. китайских автомобилей с пробегом, что на 49,5% больше, чем год назад.