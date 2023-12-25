Названы самые популярные подержанные китайские автомобили

Самой популярной китайской моделью на вторичном авторынке в ноябре этого года стал кроссовер Chery Tiggo, сообщает «Автостат Инфо».

Названы самые популярные подержанные китайские автомобили
© Газета.ру

Всего за последний осенний месяц перепродажи Chery Tiggo составили 803 ед. Второе место занял седан Lifan Solano (673 ед.). Третьим по популярности стал внедорожник Great Wall Hover (606 ед).

Следом в рейтинге расположились модели Chery Amulet, Lifan X60, Geely Emgrand, Geely MK, Geely Coolray, Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro.

В ноябре 2023 года российские покупатели приобрели 13,7 тыс. китайских автомобилей с пробегом, что на 49,5% больше, чем год назад.

До этого стало известно, что в октябре средняя цена китайского бывшего в употреблении автомобиля увеличилась на 10% относительно сентября этого года. Вместе с ценами выросли и продажи подержанных машин из Китая. Средняя цена китайского автомобиля с пробегом в октябре составила 2,3 миллиона рублей, тогда как в сентябре показатель не превышал 2,05 миллиона рублей.

Автоэксперт
Chery Amulet
Geely MK
Geely Emgrand
Chery Tiggo 7
Great Wall Hover
Chery Tiggo
Lifan Solano
Lifan X60
Lifan
Chery
Geely
Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости