Эксперт рассказал, каких ошибок нужно избегать при форсировке мотора

— В механическую часть двигателя залезают чаще всего при капремонте. Хорошие мастера могут установить поршни под более толстые кольца и улучшить отвод масла, добавив сливных отверстий в поршне. Двигатели, лишенные форсунок подачи масла на днища поршней, дорабатывают подобным образом. Но хороших результатов добиваются только те мастерские, которые имеют большой опыт.



В систему управления двигателем лезут все, кому не лень. По стране «путешествует» бесчисленное количество прошивок для распространенных моторов. Для безнаддувных агрегатов они обещают не только отказ от норм токсичности, но и заметный прирост мощности. Хотя, как известно, безнаддувные моторы плохо поддаются форсировке. При этом отказ от проверки по второму (диагностическому) кислородному датчику часто оказывается просто «стиранием» ошибки.



Мощность турбодизелей и бензиновых моторов с турбокомпрессорами действительно можно прилично повысить, увеличив давление наддува. Но это ведет к росту среднего эффективного давления в цилиндре, а значит – к снижению ресурса двигателя. Современные тонкостенные алюминиевые блоки цилиндров при «передуве» деформирует так, что цилиндры превращаются в эллипсы, что вызывает задиры и масложор.