Аналитик Антонов: с 1 января бензин подорожает на фоне роста акцизов на топливо

В России 1 января 2024 года вступит в силу закон о повышении акцизных ставок на топливо. Это приведет к повышению стоимости на бензин примерно на 50-58 копеек. Резкого скачка цен не будет, рассказал Life финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. На сегодняшний день, сравнении с декабрем прошлого года, цены на бензин выросли более чем на 6%, а на марки АИ-98 и выше — более чем на 10%. отметил эксперт. Акцизы будут повышаться постепенно — на 5% в будущем году, еще на 4% — в 2025 и в 2026 годах. Что касается ближайшего года, то, по словам Антонова, рост цен ожидается в пределах уровня инфляции, которая по итогам этого года составит 7,5%. "Значит, рост цен на бензин не должен существенно опережать этот показатель. За последние 10 лет в среднем цена на нефть дорожала в пределах 8% ежегодно. Скорее всего, стоимость топлива будет расти, но нестремительными темпами", — пояснил он. Оптовая стоимость бензина при этом понижается на фоне решения правительства восстановить топливный демпфер, добавил эксперт. НА розничных ценах это почти не сказалось. Отразиться на внутренних ценах на бензин может также возобновление экспорта топлива из России, так как для нефтяных компаний такие поставки выгоднее, отметил аналитик. С тем, что резких скачков цен на бензин не будет, согласен руководитель направления "Сопровождение" ГК CMS Николай Переславский. По его словам, со второго квартала 2024 года стоимость бензина будет плавно расти из-а увеличения налоговой нагрузки на АЗС. Напомним, по данным Росстата, после трех месяцев снижения в России вновь начали расти цены на бензин. Так, с 12 по 18 декабря стоимость литра АИ-92 увеличилась до 50,15 рубля впервые с конца сентября. За неделю, по данным на 20 декабря, бензин подорожал на 0,05%, а дизельное топливо — на 0,1%.