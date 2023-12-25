Что такое круиз-контроль и как его безопасно пользовать

65 лет назад компания Chrystler представила публике свое изобретение – автомобиль Chrysler Imperial, который мог ездить без нажатия на педаль газа. Эту технологию назвали круиз-контроль, и она отлично прижилась. В наши дни она претерпела множество изменений и входит в базовую комплектацию большинства современных автомобилей.

Главная задача круиз-контроля — поддержка заданной водителем скорости. Это очень полезно при езде на дальние расстояния, поскольку избавляет от необходимости держать ногу на педали газа всю дорогу. В век цифровых технологий, большинство современных систем круиз-контроля базируются на электронном модуле управления. Автомобиль сам отслеживает скорость и корректирует её по необходимости.

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Система управления круиз-контроля может быть в двух вариантах: подрулевой переключатель или дополнительные кнопки на руле. Обычно это кнопка включения, кнопка «set» для фиксации желаемой скорости, кнопки или рычажок с метками «+» и «-» для повышения и понижения скорости. Кнопка «Cancel» отключает поддержание скорости, а «Resume» снова разгонит автомобиль до зафиксированной ранее скорости. В автомобилях с круиз-контролем, управляемым подрулевым рычагом, есть положение «отмены», в которое нужно перевести рычаг, для отключения системы. Нажатие на педаль тормоза в любой момент автоматически отключает поддержание скорости. Нажатие на педаль газа может изменить скорость автомобиля, например для совершения обгона.

Немало автомобилей имеют активный или адаптивный круиз контроль. Он базируется на таком же модуле управления, но помимо всего опирается на различные дополнительные устройства вроде радаров и камер для анализа ситуации вокруг автомобиля. Так, благодаря адаптивным системам, автомобиль может поддерживать оптимальную дистанцию до впередиидущего транспорта, не зависимо от фиксированной ранее скорости. У некоторых адаптивных систем есть способность притормаживать, полностью останавливаться и автоматически ускоряться без нажатия водителем на педаль газа.

Стоит отметить самые современные системы круиз-контроля как Nissan ProPilot Assist, Subaru EyeSight и Audi Traffic Jam Assist. Это полуавтоматические системы помощи водителю. Кроме адаптивного круиз-контроля в них присутствует система удержания полосы движения. Фактически она сама может управлять автомобилем и можно на пару секунд даже отпустить руль. Однако датчики на нем не позволят этого сделать. Система начнет издавать специальный сигнал и через несколько секунд полностью отключится.