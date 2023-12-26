В России не поддержали законопроект о замене штрафов ПДД на обязательные работы

Правительство России не поддержало законопроект, который предполагает возможность замены уплаты штрафов за нарушение ПДД на прохождение обязательных работ. Об этом сообщает "Российская газета". Соответствующие поправки в КоАП предложил внести один из депутатов Госдумы. Законопроект предполагал, что вместо уплаты штрафа нарушитель ПДД мог бы отработать его в свободное от основной работы время. Таких автомобилистов могли бы, к примеру, отправлять чистить улицы, ухаживать за клумбами или убирать снег. В правительственном отзыве на законопроект указано, что предлагаемые изменения противоречат основополагающим подходам в области правового регулирования административной ответственности. Отмечается, что обязательные работы - это существенно более строгий вид наказания, чем административный штраф. "Обязательные работы назначаются исключительно судьей, что делает невозможной реализацию предлагаемого законопроектом механизма замены в случаях назначения административного штрафа иными субъектами административной юрисдикции", - говорится в сообщении правительственных экспертов. Сейчас возможность обязательных работ уже предусмотрена законодательством, однако необходимость уплаты штрафа она не отменяет.