Россиянам упростили доступ к вождению снегоходов и квадроциклов

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий доступ к управлению арендованных мотовездеходов, квадроциклов и снегоходов.

Согласно опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации документу, обладатели водительских удостоверений категорий А (мотоциклы), B и B1 (легковые автомобили), С (грузовики) и D (автобусы) смогут управлять арендованной самоходной техникой категории А1 без получения специальных прав тракториста-машиниста, как это было необходимо ранее. Поправки начали действовать с понедельника, 25 декабря.

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Что попадает под категорию

В документе указано, что под эту категорию попадают автомототранспортые средства, предназначены для движения по автодорогам общего пользования или неспособные развивать свыше 50 километров в час.

Для поездок на других видах снегоходов, квадроциклов, мотовездеходов и снегоходов нужно, как и прежде, сдавать отдельные экзамены и получить права необходимой категории.

Закон предусматривает ряд ограничений

Обладатели водительских прав с вышеперечисленными категориями теперь могут управлять снегоходами и квадроциклами, но с определенными ограничениями. Так, техника должна использоваться на основании договора аренды, предусматривающего «временную передачу гражданину самоходной машины в управление». Среди обязательных условий — организация инструктажа по управлению и «обеспечение ее безопасной эксплуатации».

Нарушителей новых правил может ждать лишение прав на срок до шести месяцев или штраф 500–1000 рублей

Впоследствии, согласно тексту поправок, правительство определит правила заключения и исполнения подобных договоров. Ограничение связано с тем, что водители транспортных средств с автомобильной посадкой и рулем не имеют необходимых навыков вождения транспорта с мотоциклетной посадкой.

Новые поправки позволят легализовать бизнес по аренде транспортных средств

В Минэкономразвития России отмечают, что закон позволяет расширить возможности развития активного отдыха и легализовать бизнес по аренде техники.

Мера позволит туристам более интересно и насыщенно проводить время на отдыхе, а турбизнесу создавать познавательные и развлекательные маршруты, проводить экскурсии и прогулки по природным достопримечательностям, которые доступны только на снегоходах Владимира Трача директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности