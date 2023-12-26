Осколок истории: как сегодня выглядит BMW Z1 с пробегом 53 000 км

История Z автомобилей берет свое начало в конце 1980-х годов. Тогда началось производство Z1, в продажу поступило 8 000 экземпляров. Первый автомобиль в идеальном состоянии является частью исторического парка BMW UK, наряду с M5 30 Jahre Edition (F10) и M5 (E60).

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Последний BMW Z выйдет в 2024 году, когда в продажу поступит модель Z4 M40i с шестиступенчатой механической коробкой передач. Немецкий люксовый бренд продавал Z1 в нескольких цветовых вариантах, только 2 041 машины были окрашены в Green Metallic. Все экземпляры Z1 были выпущены с левосторонним расположением руля, но, представленный на фото – с левым расположением.

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Нетронутый коллекционный автомобиль проехал чуть более 53 100 километров, и, благодаря идеальному состоянию, точно передает стиль ушедшей эпохи. Сборка Z1 в основном производилась вручную, некоторые детали были позаимствованы у 3-й серии E30, но было и одно существенное новшество. Инженеры спроектировали заднюю подвеску (Z-Axle) с двумя поперечными и одним продольным рычагом. А, благодаря пластиковым панелям кузова - Z1 является одним из самых причудливых BMW за всю историю.

Главной фишкой родстера стали вертикально сдвигающиеся двери, которые всегда сохраняют популярность среди энтузиастов. Все Z1 укомплектованы силовым агрегатом от 325i 3 серии (E30) - 2,5-литровым бензиновым двигателем с естественным всасыванием и 170 л.с. Крутящий момент 222 Нм, передавал мощность на заднюю ось через пятиступенчатую механическую коробку передач. Коробка также была позаимствована у 325i. Рядный шестицилиндровый двигатель M20 обеспечивал разгон до 100 км/ч за 7,9 секунды. На прямой автомобиль достигал приличной скорости в 227 км/ч. Не стоит забывать, что Z1 был разработан компанией BMW Technik GmbH.

Известная внутри компании под названием ZT, которая представляла собой мозговой центр, состоящий примерно из 60 человек, и они спроектировали Z1 всего за шесть месяцев. Не обязательно было создавать серийный автомобиль, но его впечатляющее исполнение побудило головное руководство одобрить проект для производства ограниченной серии. BMW Technik GmbH основана в начале 1985 года и официально объявила о своем первом продукте в августе 1986 года. Годом позже BMW раскрыла планы по показу концепта Z1 на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1987 года. По слухам, кто-то из немецкого автомобильного журнала хотел купить шоу-кар Reed Green за DM 150 000, но BMW отказалась продавать автомобиль. На тот момент у компании было всего 10 тестовых машин, каждый из которых оценивался в два миллиона немецких марок.