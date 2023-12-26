Вспоминаем первые турбированные Toyota, Mazda, Mitsubishi и Suzuki из 80-х

Мы завершаем цикл материалов про турбомашины восьмидесятых годов на высокой ноте. В финальном материале вы поближе познакомитесь с хироскимскими спорткарами и их роторно-поршневыми молотилками, а также с великим разнообразием по-тойотовски. На десерт — драйверские Mitsubishi, Suzuki и даже Daihatsu. Примеров набралось много. Японские бренды не считали наддув прерогативой избранных и потому не стеснялись устанавливать систему на широкий спектр моделей.

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Завершающей статье цикла предшествовали три других: мы уже частично рассказали о японских, а также американских и европейских автомобилях с турбодвигателями. Переходим к финалу.

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Toyota

Технику автогиганта нередко хейтят за специфичный дизайн и своеобразный, частенько весьма консервативный инжиниринг. Но даже завзятый скептик признает и, скрепя сердце, отдаст должное культовым моторам Toyota. В первую очередь, рядным «турбошестеркам» 1JZ-GTE и 2JZ-GTE (2,5 и 3,0 литра соответственно) из 90-х годов — ресурсным и с гигантским потенциалом для доработок. Некоторые поклонники тюнинга и профессиональные дрифтеры считают «джейзеты» незаменимыми и вообще вечной ценностью. Конечно же, ей наследие Toyota не ограничивается.

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Как мы уже знаем, в конце семидесятых Nissan первым на Островах сделал шаг в направлении наддува. Ответ не заставил себя долго ждать: в 1980-м заклятый соперник представил двухлитровый M-TEU (145–160 л.с. в зависимости от года выпуска). Шесть цилиндров в ряд, чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка с одним распредвалом. Классика… Самое время вспомнить озвученную нами в предыдущем обзоре мысль о том, что в дискуссии о японских турбокарах стоит плясать не от моделей, а от двигателей. Так проще и понятнее, поскольку один и тот же устанавливался на разные линейки. M-TEU, например, можно отыскать под капотом Celica XX (экспортное название — Celica Supra), гран-турера Soarer (Z10) на той же платформе, седанов Crown (S110) и Corona Mark II (X60).

Toyota

Toyota

Toyota

Во второй половине десятилетия сменившим поколения «Супре» и «Соареру» выписали шестицилиндровые 1G-GTE и 7M-GTE. Знаем, тойотовские индексы иногда взрывают мозг неподготовленным читателям, но героев следует знать поименно. Тем более, если речь идет о предках «джейзетов»! Первый — это 24-клапанный объемом 2,0 литра с парой турбокомпрессоров и отдачей 185–210 л.с. Второй — трехлитровый тяжеловес с одним нагнетателем низкого давления: 0,34 бара и 235 л.с.

Кое в чем Toyota опередила земляков: первой построила турбокомпрессорный японский ДВС с двумя распредвалами — 1,8-литровую «четверку» 3T-GTEU. Осенью 1982 года по этому поводу вышел релиз с перечислением таких ключевых особенностей, как своя собственная «улитка» и две свечи зажигания на каждый цилиндр. Впрочем, рядовому пользователю следовало знать другое: агрегат развивает 160 л.с. при 6000 об/мин, что очень круто для данного литража. 3T-GTEU не являлся прерогативой одной модели. Его предложили на хардтопе и седане Corona, четырех- и трехдверных Carina. И, конечно, на Celica 1800GT-T третьего поколения, тогда еще с классической компоновкой.

Новый мотор открыл «Селике» путь к вершинам национального сегмента спорткаров и в автоспорт — прямиком в одиозную раллийную Группу B. Специально под ее регламент Toyota Team Europe подготовила Celica Twincam Turbo (TA64) с 2,1-литровым 4T-GTE и отдачей в гоночной спецификации до 380 л.с. Увы, чемпионский титул взять не удалось, а достижения ограничились немногочисленными победами на этапах.

Toyota

Toyota

Успехи «Тойоты» в World Rally Championship связаны с пятой Celica. Она появилась в конце 1989 года и потому не вписывается в наши временные рамки. Впрочем, ее предшественнику удалось войти в историю. И это тот самый случай, когда машина — переосмысленная, изящная и на переднеприводном шасси — прекрасна и на дороге, и на раллийном допе.

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Основой ралли-кара выступила флагманская GT-Four (ST165) — впоследствии это обозначение станет легендарным — с двухлитровым 3S-GTE (около 190 л.с. в гражданской версии) и постоянным полным приводом. В 1990-м заводская команда «Тойоты» всерьез закусилась с «Лянчей» и победила, пусть и не с сухим счетом. Титул в личном зачете забрал быстрый испанец Карлос Сайнц, а Кубок конструкторов — итальянцы.

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Завершим сагу о Toyota маленьким хэтчем Starlet, живом доказательством того, что японцы не считали наддув прерогативой избранных, а применяли систему едва ли не повсеместно. Третья итерация (P70) 1984–1989 годов в топе комплектовалась 1,2-литровым 2E-TELU мощностью 110 л.с.

Mazda

Многие мечтали производить технику с роторно-поршневыми двигателями Феликса Ванкеля, однако задачу осилили считанные единицы. И в первую очередь — Mazda. Ее имидж буквально неотделим от РПД, коих в палитре нет уже давно. Чтобы хоть как-то умаслить тоскующих поклонников компания недавно выпустила гибридный кроссовер MX-30 с «ротором» в роль генератора для подзарядки тяговой аккумуляторной батареи.

Mazda

Mazda

Mazda

Mazda

Mazda Cosmo Sport 1967 года — один из первых серийных автомобилей с детищем Ванкеля под капотом и символичный симбиоз крайностей. Крошечная двухсекционная «кофемолка» объемом 982 «кубика» уживается с дизайном космолета. «Я испытал настоящее удивление, когда впервые увидел роторный прототип роторного в 1961-м. Он был таким компактным и плавно работал. Как любой инженер, я находился под впечатлением от новинки, поскольку в те времена двигатели внутреннего сгорания не баловали разнообразием. Я почувствовал страстное желание бросить вызов и усовершенствовать ее», — вспоминал в беседе с журналом Car and Driver отец маздовского РПД Кенити Ямамото и глава группы конструкторов, известной как «47 ронинов».

Mazda

Mazda

Mazda

Mazda

Mazda

Варианты с турбокомпрессором – безусловная вершина эволюции. На заре восьмидесятых 1,1-литровая кроха 12A Turbo мощностью до 165 л.с. сделала футуристическое купе Cosmo (HB) быстрейшей японской машины среди серийных, пока не появился Nissan Skyline RS (R30).

Mazda

Mazda

Роторная турбосила обрела особую гармонию в спорткаре RX-7 (FB). Он делил агрегат с «Космо» и доказывал ретроградам, что между скоростью и рабочим объемом далеко не всегда есть прямая связь. Как отмечали испытатели журнала Car and Driver, даже атмосферная «рыкса» получилась вовлекающей с точки зрения ездовых свойств и с хорошей обратной связью.

Mazda

Mazda

Mazda

Второе поколение RX-7 (FC3S) издалека можно принять за плод любви Porsche 944 и Dodge Daytona. Типичный для той эпохи антураж скрывал наследие «47 ронинов» — 1,3-литровый 13B-T. Двухпоточный турбокомпрессор пришпоривал его до 205 л.с. в лучшие годы.

Маленький легкий РПД обеспечил близкую к идеальной развесовку и внес вклад в отличную управляемость. Справедливости ради, «рыкса» интересна безотносительно РПД. Опциональный обвес выводил аэродинамику на уровне Corvette C6 середины нулевых. Так на минуточку, коэффициент Cd — 0,29! В шасси амортизаторы с регулировкой жесткости и задняя подвеска DTSS (Dynamic Tracking Suspension System). «Динамическое слежение» имитировало полноуправляемый механизм, с которым тогда экспериментировали японские фирмы. Иначе говоря, это «подыгрывающая», меняющая схождение в зависимости от боковых перегрузок пассивная система.

Mazda

Mazda

Почитатели Mazda жили не одной любовью к роторам. Как вам, например, «горячий» хэтчбек Familia/323 (BF)? Между прочим, существовали не только 140-сильные «зажигалки» с опциональным постоянным полным приводом, но и homologation special — модификация GT-Ae для раллийной омологации. Ее отличает десяток дополнительных сил и задний самоблок с вискомуфтой.

Mitsubishi

Самые сливки в истории «Мицубиси» приходятся на девяностые — там и Lancer Evolution, и гран-турер 3000GT/GTO, и высокооборотный FTO, и Eclipse американской сборки. В 80-х скучать адептам «Трех бриллиантов» тоже не приходилось. Вскользь упомянем хот-хэтч Colt Turbo, наддувные «Лансеры» и купе Starion классической компоновки. Подробный разбор учиним Galant VR-4 (Viscous Realtime 4WD), шедевру инженеров под личиной заурядного седана.

Mitsubishi

Mitsubishi

Mitsubishi

Mitsubishi

Cкороход с народным прозвищем «веер» — внутрияпонский топовый «Галант» с хорошим оснащением, 2,5-литровым твин-турбо V6 и полным приводом. Достойный всепогодный вариант для тех, кто не хочет трястись в жестком спартанском «Эволюшене». Но так было не всегда. Изначально VR-4 строился под раллийную группу А и участвовал в соревнованиях еще до рождения всеми любимого Evo. Поэтому никаких «шестерок» — только бессмертный двухлитровый 4G63T (примерно до 240 л.с.), который в дальнейшем прославился на «эвике».

Mitsubishi

Mitsubishi

Mitsubishi

Mitsubishi

Mitsubishi

При всем нашем уважении к культовому мотору с огромным потенциалом нельзя не заметить: он — верхушка айсберга. Ранний «веер» на базе шестого Galant 1987–1992 годов с жадностью заграбастал себе все лучшее из закромов Mitsubishi. Загибаем пальцы — постоянный полный привод с блокируемой вискомуфтой межосевым дифференциалом, полностью независимая подвеска, полноуправляемое шасси (на скоростях свыше 48 км/ч задние колеса поворачивают в сторону передних на угол до 1,5 градусов) и антиблокировочная система тормозов. Все это использовалось на одном автомобиле впервые в мире.

Mitsubishi

Mitsubishi

Mitsubishi

Успехи «веера» в World Rally Championship скромны, хотя машина конечно не была беспомощной и тоже побеждала. В те годы блистала Lancia Delta HF Integrale и Toyota Celica. Mitsubishi сказала свое веское слово лишь во второй половине девяностых. И как сказала — четыре подряд чемпионских титула Томми Мякинена и Lancer Evo!

Suzuki

Компания-специалист по части компактов смекнула, что к чему и прикрутила турбину к кей-кару Alto второго поколения и другим малышам. Напомним, что кей-кары — это сверхмалый формат для рынка Японии с законодательно ограниченными габаритами и объемом двигателя. Тогдашний «Альто» комплектовался 543-кубовой «тройкой» F5A с разными типами газораспределительного механизма, в атмоверсии и с турбокомпрессором.

Suzuki

Suzuki

Suzuki

Самый крутой в гамме — Alto Works, первым среди кей-каров выжавший предельно допустимые 64 л.с. К бодрости духа прилагалась боевая внешность с чуточку гротескным обвесом и перечислением технических регалий на боковинах кузова, плюс полный привод у модификации RS-R, спортивные настройки подвески, дисковые тормоза спереди и сзади.

Daihatsu

Упомянуть абсолютно всех в рамках нашего рассказа затруднительно, но мимо уникального Daihatsu Charade 926 Turbo мы пройти не можем как минимум по двум причинам. Первая — это назначение хэтчбека. Не путать его с Charade Turbo, который оснащали литровой «турботройкой» (80 л.с.): здесь 926-кубовый шестиклапанник под регламент «младшей лиги» Группы B. Построенная в количестве 200 штук дорожная переднеприводная спецификация развивала 75 л.с.

Daihatsu

Daihatsu

Daihatsu