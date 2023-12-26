Эксперт рассказал об опасности езды на автомобиле после снегопада

После снегопада риск наезда на препятствие возрастает в 1,5 раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергея Демидова.

«Больше всего для водителя в снежную погоду возрастает риск наезда на препятствие — почти в 1,5 раза. Основными угрозами становятся невидимые из-за снега глыбы льда, антипарковочные препятствия, бордюры и так далее», — сказал эксперт.

По словам Демидова, снижение скорости и более аккуратное вождение в снегопад не дают гарантии снижения тяжести повреждений: средний чек по компенсациям лишь на 4% меньше обычного для этого времени года. Есть один распространенный вид ДТП, шанс попасть в который после снегопада меньше, — повреждения вылетевшим из-под колес камнем. Доля таких обращений показала снижение примерно на треть, вероятно, это результат более низкой средней скорости.