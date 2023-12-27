Названы преимущества нового китайского седана Changan Alsvin с мотором 1.4 и АКПП

Этот автомобиль оснащен 1,4-литровым двигателем и автоматической коробкой передач, выделяясь своей доступной ценовой политикой на российском автомобильном рынке. Наименее дорогая модификация этой модели доступна за 1 миллион 750 тысяч рублей.

Alsvin 2023 имеет привлекательный дизайн, но небольшие габариты делают его схожим с отечественной моделью «Гранта».

Ёмкость багажного отделения составляет 400 литров, что является максимальным значением, учитывая невозможность складывания спинок задних сидений. Однако внутреннее пространство китайской модели оказывается довольно ограниченным, что заметно для пассажиров на заднем ряду.

При бюджетной цене модель не обладает выдающимся оборудованием, хотя в списке ее преимуществ упоминается наличие мультимедийного комплекса с высоким разрешением изображения. В максимальной комплектации Alsvin может похвастаться люком на крыше и функцией старт/стоп. При включении поворотных сигналов на дисплее появляется изображение с внешней видеокамеры.

Специалисты также оценили силовую установку Alsvin, отметив ее выдающиеся динамические характеристики и хороший разгон при старте.