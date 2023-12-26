Эксперты нашли пять неубиваемых седанов за 500 000 рублей

Эксперты "Автовзгляда" рассказали, какие автомобили категории седан на вторичном рынке они считают достойным выбором при ограниченном в полмиллиона рублей на покупку бюджете.

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Без всяких сомнений, золотой стандарт "вторички", если речь идёт о бюджетной машине с огромным ресурсом и ремонтопригодностью, - Renault Logan. Слабыми местами эксперты назвали слабые сальники балки и ступичные подшипники, в остальном - сел и поехал.

Ещё один неубиваемый седан - Almera, который, к слову, как и "Логан", выпускался на АвтоВАЗе. Мотор может запросто проехать свыше 300 тысяч км без серьёзного ремонта, а к проблемным местам можно отнести сайлентблоки и втулки стабилизатора. Плюсы: на рынке представлены версии с "автоматом" (4-ступенчатый Jatco), а также у модели действительно огромный салон.

Ещё один достойный кандидат: Mitsubishi Lancer в десятом поколении, к которому возникают претензии в основном из-за рулевых тяг и наконечников. На рынке представлены версии со 143-сильным мотором и очень живучим вариатором, а также со 109-сильной "четвёркой" и классическим "автоматом".