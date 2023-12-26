Какой видеорегистратор выбрать: рейтинг лучших видеорегистраторов

Видеорегистратор является незаменимым гаджетом для автомобилистов. Видеозапись докажет невиновность при ДТП и обжаловании штрафов, поможет отстоять правоту в суде.

© АвтоКод.ру

Запись должна быть качественной, иначе от нее не будет толку. Следовательно, регистратор надо подбирать хороший.

Видео дня

Вместе с экспертами разбираемся, как выбрать видеорегистратор, а также изучаем лучшие модели, продающиеся на рынке.

Как выбрать регистратор для автомобиля: критерии выбора

При выборе видеорегистратора эксперты советуют обращать внимание на следующие параметры.

Цена

Ценовой диапазон устройств широкий. Есть недорогие регистраторы стоимостью до 3 000 рублей. Средняя ценовая категория – до 7 000 рублей. Дорогие модели стоят от 7 000 рублей и выше. Приборы премиум качества стоят от 15 тыс. рублей.

Ведущий бренд-менеджер DIGMA Сергей Шевелев советует выбирать устройства средней ценовой категории:

– Все зависит от вашего бюджета. Главное помнить, что, чем больше функций, выше разрешение и лучше матрица, тем выше цена. При этом хорошие устройства можно найти по цене от 3 000 до 5 000 рублей.

Эксперт ГК TFN Георгий Титов советует исходить от цели приобретения.

– Безусловно, на цену влияют дополнительные функции, качество компонентов и камеры, бренд. При выборе важно отталкиваться от задач, которые устройство будет выполнять.

Разрешение видео

Видео хорошего качества снимают гаджеты с разрешением 1920 × 1080 пикселей (Full HD). Если качество ниже, на видео тяжело будет распознать номерной знак.

– На качество картинки влияет разрешение видео, стабилизация, тип оптики, матрица и наличие ночной съемки. Многие недорогие модели снимают в разрешении 1280 х 720 пикселей (HD). Однако запечатлеть более четкую и наглядную картинку смогут устройства с разрешением 1920 х 1080, – говорит Георгий Титов.

–Разрешение влияет на качество получаемой картинки. Лучше выбирать устройства с высоким разрешением, которые дают большую детализацию. А также отдавать предпочтение регистраторам со скоростью съемки не менее 25-30 кадров в секунду. В таком случае картинка будет более плавная, – добавляет Сергей Шевелев.

Прежде чем выбирать прибор, посмотрите примеры видеосъемки им в интернете. Не ведитесь на красивую рекламу производителя.

Поддерживаемый объем карты памяти

Эксперты советуют выбирать устройства с картой памяти от 32 Гб.

– Лучше выбирать устройства, которые поддерживают карты памяти формата microSD объемом от 32 Гб. Такая карта сможет писать не менее 5 часов видео при среднем разрешении, – рекомендует Сергей Шевелев.

– Чем лучше картинка, тем больше будет весить видеозапись. А значит, здесь можно сделать выбор в пользу карт памяти типа micro-SDHC или micro-SDXC на 64 или 128 гигабайт, – утверждает Георгий Титов.

Угол обзора

Георгий Титов говорит, что у прибора должен иметься стеклянный объектив:

– Чтобы свет солнца не превратил запись в засвеченное белое пятно, у регистратора должен быть объектив со стеклянными линзами и УФ-фильтром. От оптики зависит, сможет ли устройство писать видео при слабом освещении и в пасмурную погоду.

Сергей Шевелев считает угол обзора одним из ключевых параметров при выборе видеорегистратора:

– Чем шире угол обзора, тем больше фиксирует камера устройства. Оптимальным будет показатель от 90 до 120 градусов. При таком угле обзора детали будут хорошо различимы. Экран должен быть достаточного размера, чтобы можно было различить картинку, но одновременно не слишком большой, чтобы не загораживать обзор водителю – от 3 дюймов.

Крепление

3М скотч – полезная штука. Вы легко сможете перевесить устройство в другую машину, поэтому Сергей Шевелев советует выбирать этот тип крепления.

– Регистратор должен надежно крепиться к стеклу. На рынке есть варианты на присоске, хомутах и 3М скотче. Наиболее удобным и крепким будет последний вариант установки. Корпус же должен аккуратным, без зазоров и люфтящих элементов, также у него не должно быть неприятного пластмассового запаха, – советует эксперт.

Аккумулятор

Аккумулятор должен быть мощным. Он позволит устройству снимать видео даже при отключении системного питания, например, при ДТП.

– Емкость и время автономной работы аккумулятора имеют значение, – отмечает Георгий Титов. – Чем они больше, тем спокойнее будет водителю. Кроме этого, можно выбрать устройство с суперконденсатором, который не боится перепадов температур и не потеряет емкость со временем.

– Хорошо, если у видеорегистратора будет свой источник питания. Такое устройство можно снимать, уносить из машины. В общем, очень удобно, – добавляет Сергей Шевелев.

Датчик удара

У многих регистраторов есть эта функция. Если происходит ДТП, устройство сохраняет запись, сделанную за несколько секунд до столкновения и после него. Георгий Титов советует настроить чувствительность на минимум, чтобы прибор не реагировал на проезд лежащего полицейского или ж/д путей.

– Устройство будет вести аварийную запись в случае ДТП. Важно, чтобы у него была возможность настроить чувствительность, иначе функция будет срабатывать даже при наезде на яму или «лежачего полицейского», – утверждает эксперт.

Дополнительные функции

Прибор может иметь ряд дополнительных и полезных функций. Так, наличие Wi-Fi позволит программному обеспечению обновляться в автоматическом режиме, а антирадар – контролировать скоростной режим при проезде камер фиксации.

– К дополнительным функциям относится Wi-Fi модуль, GPS, радар-детекторы и база данных с камерами дорожного наблюдения, – говорит Георгий Титов. – С их помощью можно быстро отправить видео на смартфон, зафиксировать координаты, дату и время дорожного происшествия, а также узнать о находящихся вокруг радарах.

Сергей Шевелев советует выбирать видеорегистратор, подходящий под ваши задачи:

– Многие видеорегистраторы оснащаются системами помощи водителю. Они идентифицируют объекты с помощью видеокамеры и предупреждают об опасных сближениях, съезде с полосы или превышении скорости (при наличии GPS). G-сенсор автоматически начинает запись регистратора при подозрительном движении припаркованной машины. Такое видео защищено от перезаписи.

Также в последнее время некоторые модели позволяют накладывать госномер своего автомобиля прямо на запись – как и в случае с датой или GPS-координатами, это служит в информативных целях.

По словам Сергея Шевелева, современные гаджеты способны фиксировать номера других автомобилей, контролировать полосу и расстояние до машины впереди, включать запись при подозрительном движении.

– Функция фиксации номера в видеорегистраторе автоматически записывает номера автомобилей, которые попадают в поле зрения камеры видеорегистратора, – поясняет Сергей Шевелев. – Она включает автоматическое распознавание и запись номеров, сохранение их для последующего использования. Это может быть очень полезно в случае дорожно-транспортных происшествий, нарушений ПДД или других ситуаций, требующих идентификации автомобиля.

Контроль полосы, как объясняет эксперт, оповещает водителя о выходе его автомобиля за пределы полосы движения. Эта функция обычно использует камеру видеорегистратора для отслеживания положения автомобиля относительно разметки на дороге. Функция контроля расстояния до машины впереди уведомит водителя о недостаточном расстоянии до автомобиля, движущегося впереди. Эта функция также использует камеру видеорегистратора для отслеживания расстояния и при необходимости предупреждает водителя о необходимости уменьшения скорости или увеличения дистанции.

– Функция активации записи при подозрительном движении автоматически запускает съемку при обнаружении подозрительного движения вокруг автомобиля. Обычно она активируется при срабатывании встроенных датчиков. Если прошло, например, столкновение, удар, или попытка угона, видеорегистратор автоматически начинает запись, чтобы сохранить доказательства, – говорит Сергей Шевелев.

Какой видеорегистратор лучше купить: топ-5 лучших моделей

С критериями отбора разобрались, а теперь расскажем, какие модели лучше купить. Рейтинг лучших видеорегистраторов мы построили на основе отзывов покупателей, оценивших устройства на максимальную оценку.

70mai Dash Cam Lite 2 (Midrive D10)

Цена: 6 227 рублей

Разрешение: 1920 × 1080 пикселей

Наличие второй камеры: нет

Угол обзора: 130 градусов по диагонали, 130 градусов по ширине

Прибор компактный, с дружелюбным интерфейсом. Имеет стеклянные линзы, встроенную подсветку. Крепится на двусторонний скотч.

Качество съемки в светлое время суток покупатели оценивают на твердую пятерку, в ночное время видимость хуже.

Fujida Karma Bliss SE WiFi

Цена: 17 810 рублей

Разрешение: 1920 × 1080 пикселей

Наличие второй камеры: нет

Угол обзора: 170 градусов по диагонали

Прибор обнаруживает камеры контроля светофоров и автобусных полос, определяет радары на дороге. Функция «Моя скорость» оповещает водителя о нарушении скоростных ограничений.

Регистратор крепится на магнит, что позволяет легко развернуть камеру на салон и снять устройство с кронштейна. Покупатели оценивают качество картинки на 5 баллов как в светлое, так и в темное время суток.

Fujida Zoom Smart S WiFi с GPS

Цена: 11 870 рублей

Разрешение: 2304 × 1296 пикселей

Наличие второй камеры: нет

Наличие Wi-Fi и GPS: да

Угол обзора: 170 градусов по диагонали

Комбинированное устройство, совмещающее и видеорегистратор, и GPS-информатор. Камера с высоким качеством видео, CPL-фильтром, который устраняет блики и добавляет цветовую насыщенность.

Угол обзора охватывает не только дорогу, но и обочины. Предупреждает о камерах на дорогах. Крепление на магнитах.

Roadgid CityGo 3 wifi 2CH

Цена: 14 990 рублей

Разрешение: 2560 × 1440 пикселей

Наличие второй камеры: да

Наличие Wi-Fi и GPS: да

Угол обзора: 170 градусов по диагонали

Прибор с отличным качеством ночной съемки, голосовым оповещением о дорожных камерах. Имеет две камеры с разрешением Full HD. Помощник парковки включается одной клавишей. Большинство покупателей оценили качество картинки на 5 баллов.

iBOX RoadScan WiFi GPS Dual