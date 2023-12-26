КС РФ уточнил порядок оспаривания ростовщических процентов в судах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ, рассмотрев жалобу волгоградского агрария, подтвердил возможность требовать снижения несоразмерных процентов по займу у ростовщика даже в тех случаях, когда заем был выдан до принятия соответствующего закона в 2017 году. Граждане вправе обращаться в суд и добиваться уменьшения процентов по долгу в случае его "чрезмерной обременительности", следует из постановления КС РФ.

"Признать статью 809 ГК РФ в редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 26 июля 2017 года №212-ФЗ, не противоречащей Конституции РФ в той мере, в какой по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования она не может служить формальным основанием для отказа в рассмотрении судом вопроса об уменьшении размера процентов за пользование займом, предусмотренного договором, заключенным до вступления в силу данного федерального закона", - говорится в тексте постановления.

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Банкротство и задолженность

Волгоградский предприниматель-сельскохозяйственник Сергей Филатов в 2013 году заключил договор займа на 16,9 млн рублей под 15% в месяц по схеме сложного процента. В течение пяти лет он частично погашал задолженность за пользование заемными средствами, выплатив 18,9 млн рублей. В 2020 году его признали банкротом и ввели процедуру реализации имущества.

Кредитор обратился в суд и потребовал взыскать с Филатова оставшиеся долги по процентам, однако, суд общей юрисдикции заемщику отказал, сославшись на истечение срока давности. После этого ростовщик пошел в арбитраж, где успешно добился взыскания 400 млн рублей по сложному проценту, так как контракт был заключен по доброй воле в условиях свободы договора.

Филатов попытался обжаловать это решение по двум направлениям - добиться снижения процентов, ссылаясь на поправки к ГК РФ 2017 года, и признания иска незаконным за истечением срока давности, подтвержденного судом общей юрисдикции. Оба аргумента не приняли в арбитражном суде, после чего аграрий решил обратиться с жалобой в КС РФ на два положения законодательства - на статью 809 ГК РФ (проценты по договору займа) в редакции до 2017 года, и на часть 3 статьи 69 АПК РФ (основания освобождения от доказывания), устанавливающую обязательность решений судов общей юрисдикции для других разбирательств по одному делу. По мнению Филатова, эти нормы препятствуют справедливому разбирательству с учетом баланса интересов сторон.

Решение КС РФ

Конституционный суд в своем решении подчеркнул, что практика никогда не предполагала полной свободы сторон по договорам займа, на что ссылались в своей аргументации арбитражные суды. Внесенные в 2017 году поправки в ГК РФ позволили уменьшать ростовщические проценты до размера обычно взимаемых при аналогичных обстоятельствах. Тот факт, что обратная сила закона в этих поправках прямо не прописана, само по себе не лишает заемщика права на снижение несправедливых процентов через суд, даже если кредитный договор был заключен раньше. Такой подход, по мнению КС РФ, отвечает принципу поддержания доверия к закону и направлен на усиление гарантий прав заемщика.

Что касается нормы АПК РФ об обязательности решений судов общей юрисдикции, то сама по себе она позволяет освободиться от потребности доказывать факты, ранее установленные судом в вынесенном им решении. В деле Филатова это значит, что арбитраж обязан учитывать решение суда общей юрисдикции об истечении срока давности по займу. Иное расходилось бы с конституционными принципами справедливого отправления правосудия.