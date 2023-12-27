Автоэксперт рассказал о причинах роста цен на техосмотр коммерческого транспорта

Рост цен на техосмотр (ТО) авто в России связан с уменьшением спроса на данную услугу. Такое мнение в беседе с Общественной службой новостей озвучил автоэксперт Владимир Сажин. Он напомнил, что обязанность прохождения ТО легковых транспортных средств, которые не используются в коммерческих целях, отменена.

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«А это серьезный сегмент рынка. В основном повышение коснется коммерческого и пассажирского транспорта. За счет повышения цен станции техосмотра смогут оставаться на плаву, а их бизнес — рентабельным», — отметил Сажин.

Автоэксперт Александр Коваль предположил, что компании, предоставляющие услуги ТО, повысят цену все разом.

Издание напоминает, что физическим лицам, которые используют автомобиль в личных целях, необходимо проходить технический осмотр только в случаях, если машина имеет возраст старше четырех лет, при постановке на учет и перерегистрации, а также при внесении изменений в конструкцию авто.

В декабре «Коммерсантъ» сообщил, что региональные власти должны установить предельные тарифы на техосмотр, которые начнут действовать с 1 января. Отмечается, что в большинстве субъектов РФ цена ТО легкового автомобиля вырастет на 12%, с 913 до 1022 рублей.