«Мерседесам» и BMW предрекли скорую смерть: надо ли срочно продавать авто

Помощник президента России Максим Орешкин предположил, что через 10 лет такие компании, как Mercedes-Benz и BMW, прекратят свое существование. Возможно ли такое и нужно ли владельцам немецких машин продавать их сейчас и покупать что-то другое — в материале NEWS.ru.

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Что сказал Орешкин

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В интервью журналу «Эксперт» Максим Орешкин рассказал, что так называемые экономики Глобального Севера — США, Япония, ЕС — постепенно теряют свою роль и значимость в мире. По его словам, на первое место выходят Китай, Индия и Россия.

«Сейчас мы много говорим о том, что китайский автопром захватывает российский рынок. Но это происходит не только в России. Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. Я не удивлюсь, если через 10 лет такие компании, как Mercedes-Benz и BMW, уйдут в историю. Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай. Иными словами, они фактически перестанут быть европейскими автомобилями», — отметил Максим Орешкин.

Почему Орешкин привел в пример Volvo

Максим Орешкин не просто так упомянул шведскую компанию Volvo. В 2010 году производитель легковых автомобилей Volvo Cars был продан китайской компании Geely. И до этого машины не были шведскими — брендом владел американский концерн Ford. В то время марка Volvo переживала не лучшие времена: спрос на модели падал, производитель остро нуждался в инвестициях. И переход к китайцам, по сути, спас компанию.

Geely выделила Volvo огромные средства на развитие, полностью сохранив автономность марки в разработке моделей, и сосредоточилась исключительно на финансовых вопросах. Результат не заставил себя ждать: компания за 10 лет вдвое увеличила продажи (в 2009 году было продано 335 тыс. Volvo, а в 2019-м — уже 705 тыс.). Марка Volvo стала приносить прибыль, хотя ранее терпела убытки.

Какая страна лидирует по экспорту автомобилей

В 2023-м китайский автопром действительно стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире. По данным за первые шесть месяцев этого года, Китай экспортировал 2,3 млн машин, что на 76,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Но нужно иметь в виду, что Япония не сильно отстает от Китая — 2 млн машин за шесть месяцев.

Кроме того, нужно помнить, что японские, американские и европейские компании в подавляющем большинстве имеют свои производственные мощности не только у себя на родине, но и в различных странах мира. Например, еще недавно в России были заводы Nissan, Toyota, Renault, Volkswagen и так далее. Китайские компании на данный момент в основном выпускают машины у себя на родине.

Если смотреть на число экспортируемых авто, то КНР лидирует. Кроме того, в тройку лидеров входят такие компании, как SAIC Motors (экспортировала 483 тыс. автомобилей, но при этом 115 тыс. — это автомобили британской марки MG) и Tesla (182 тыс. автомобилей также попали в общую статистику китайского экспорта).

Что думают эксперты о смерти «Мерседеса»

Опрошенные NEWS.ru автомобильные эксперты уверены, что с такими компаниями, как Mercedes-Benz и BMW, в ближайшие годы ничего не случится. По их мнению, оба этих бренда являются прибыльными. Так, только по итогам третьего квартала 2023 года Mercedes-Benz Group AG получил чистую прибыль в размере 3,72 млрд евро. У BMW квартальная чистая прибыль составила 2,93 млрд евро.

На фоне таких цифр есть сомнения, что в ближайшем будущем два таких известных производителя премиальных автомобилей могут оказаться на грани уничтожения. «Это хорошая наша православная фантазия, что через 10 лет капитализм загнется. Может быть. Но нужно понимать, что это концерны, а не просто фирмы. Концерн купить сложнее. Может быть, китайцы его общиплют по краям с разных сторон, но сомневаюсь, что Германия без боя отдаст Китаю свои флагманские компании. Не верю в это», — заявил NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич.

Уже сейчас крупными долями в Mercedes-Benz владеет китайский автопром. Например, 9,69% акций немецкого автопроизводителя находятся под контролем китайской компании Tenaclou3 Prospect Investment Ltd, которая принадлежит Ли Шуфу (он является одним из основателей Geely, которая — вот это сюрприз — 13 лет назад купила Volvo).

Также крупными акционерами Mercedes-Benz являются арабские инвестиционные фонды. «Я считаю, что Mercedes-Benz и BMW как марки останутся, школа останется и будут продолжать работать. То, что они трансформируются через 10 лет, да, они должны это сделать. В автомобильном мире Mercedes и BMW — значимая история. А кто будет ими владеть, вопрос бизнеса и его эффективности. Mercedes владеют арабские фонды. Понятно, что у марок сейчас не самые простые времена», — отметил в разговоре с NEWS.ru исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Что делать владельцам Mercedes-Benz и BMW в России

После заявления Максима Орешкина о вероятном исчезновении BMW и Mercedes-Benz не стоит тут же продавать свои немецкие машины. К тому же, даже если собственниками этих компаний в будущем станут китайские бренды, это не означает, что с самими фирмами произойдет что-то плохое (а опыт Volvo говорит, что приход китайских денег может дать и хорошее).