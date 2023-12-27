Южная Корея ужесточила запрет на ввоз авто в Россию: что это значит

Власти Южной Кореи расширили запрет на ввоз автомобилей в России. Измени вступят в силу в начале 2024 года.

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Так, под запрет попадают автомобили, у которых объем двигателя более двух литров. Ранее под ограничения попадали лишь транспортные средства, стоимость которых превышала 50 тысяч долларов. Однако отмечается, что в некоторых случаях все-таки можно будет получить разрешение на поставку.

Например, если контракт был заключен до вступления в силу новых ограничений, но в каждом случае власти будет проводить индивидуальную проверку на законность поставок. Согласно закону, под запрет экспорта в Россию попали популярные модели у россиян – Kia K9, Hyundai Santa Fe.