Какие корейские автомобили запретят ввозить в РФ по новому ограничению

С января будет действовать пересмотренный перечень товаров, запрещённых для экспорта из Южной Кореи в Россию. В списке ограничений - автомобили с двигателем объёмом от двух литров и выше. Таким образом, россияне могут лишиться полюбившихся и зарекомендовавших себя "корейцев".

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В стоп-листе оказались Hyundai Santa Fe прошлого и нынешнего поколения, Kia Sorento, а также более крупные модели, такие как Kia Mohave и Hyundai Palisade, минивэны Kia Carnival и Hyundai Staria, большинство моделей Genesis.

Также запрет распространяется на модели европейских марок, которые продаются в Южной Корее и могли бы быть рээкспортированы.

Эксперты авторынка, опрошенные "Газета.ru", считают, что новые ограничения практически никак не повлияют на экспорт автомобилей из Кореи, потому что никто напрямую машины в Россию не поставлял.

"Автомобили из Кореи везли в основном через Киргизию и Казахстан, а туда Корея экспорт не запрещала. Если машины экспортируются в Киргизию, а затем реэкспортируются в Россию - то в чем проблема?", - рассказала Елена Лисовская, автор YouTube-канала "Лиса рулит".