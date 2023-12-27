Россиян предостерегли от опасных способов отогрева замерзшего автомобиля

«Например, иногда под машину ставят маленькие «дачные» электрические плитки. Логика такая: поставлю плитку под масляный поддон, прогрею масло и мотор запустится. Но возможен тот же эффект, что происходит на сковороде: масло начинает кипеть, подгорать и, конечно, терять свои свойства», — сказал эксперт.



Некоторые водители используют фен для прогрева впускного коллектора, отметил специалист. Правда не учитывается то, что на современных машинах они в большинстве пластиковые, их легко оплавить. Причем оплавление может произойти внутри, что нарушит работу системы.



Еще одно излюбленное средство в морозы – кипяток. Кто-то льет его на лобовое стекло, а кто-то – на коллектор. Из-за перепада температур возможна его деформация или возникнет неплотное прилегание к ГБЦ. Алюминиевый коллектор вообще может треснуть, предупредил эксперт.



Часто используется и электрическая тепловая пушка для реанимации замороженного авто. Если ей неправильно пользоваться, возможно оплавление декоративных элементов, пыльников, проводки. Топливные трубки также могут расплавиться от слишком горячего воздуха. Как следствие – утечка топлива и пожар.



Открытый огонь, например, газовые горелки – использовать категорически недопустимо. В двигателе автомобиля находятся легковоспламеняющиеся жидкости – топливо, масло. Они легко загорятся при малейшей утечке, подчеркнул Пономарев.