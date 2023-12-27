Россиянам разрешили сэкономить до 1,27 млн рублей при оплате утильсбора

Жители России, которые купили автомобиль за границей и начали его оформление до 21 декабря 2023 года, смогут сэкономить 1,27 млн рублей при оплате утилизационного сбора. Соответствующая инициатива реализована совместными действиями Минпромторга РФ, Федеральной таможенной службой и депутатами Госдумы.

Также, автовладельцы, купившие машину по параллельному импорту у посредников, смогут осуществить оплату утилизационного сбора по льготным тарифам, действующим для физических лиц при прямом ввозе автомобилей в Россию.

Нововведение получило свою актуальность после внесения поправок в порядок взимания утильсбора на автомобили, которые ввозятся через страны ЕАЭС от 29 октября 2023 года. Ранее возникала проблема. Граждане покупали автомобили у посредников, ввезенные через Киргизию и Армению, и у них возникала проблема с обязанностью уплаты полного утилизационного сбора. Теперь автовладельцы смогут оплатить утильсбор по льготным ставкам.