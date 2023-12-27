В РФ заявили об изменении понимания премиальных автомобилей

Понятие премиальных автомобилей на российском рынке претерпело изменения, получив весьма широкое и даже размытое толкование — теперь потребители выбирают между премиум-брендами из Китая и традиционными премиум-машинами с пробегом. Об этом в беседе с «Коммерсантъ» заявил гендиректор компании «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

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В издании напомнили, что Евросоюз и Япония запретила поставки в РФ премиум-автомобилей. Несмотря на это их продажи в России постепенно восстанавливаются. В частности, с января по октябрь 2023 года в стране было продано свыше 28 тысяч новых автомобилей в сегментах премиум и люкс. При этом восстановление данного рынка обеспечивается в основном китайскими марками.

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«Действительно, новые автомобили авторитетных и всемирно известных премиальных брендов, таких как Mercedes, BMW, Audi, Porsche, Land Rover, Lexus, теперь официально не поставляются в нашу страну. Автомобили этих марок, конечно, не перестали быть премиальными в сознании потребителя, однако их объемы продаж в стране стали мизерными», — сказал Слуцкий.

По его словам, практически все их дилеры перешли на продажу запчастей к ним, а полноценные автомобили из ЕС в настоящее время можно приобрести только в рамках параллельного импорта, который имеет свои сложности, поэтому их активно заменяют новые премиальные бренды из Китая. На данный момент такими считаются Honggi, EXEED, Voyah и Tank. Кроме того популярность в РФ набирают электрокары Zeekr и Li Xiang. В связи с этим Слуцкий отметил, что понятие «премиальный бренд» в России стало иметь весьма широкое и даже размытое толкование.

«Не все потребители готовы к премиуму из Китая, но и позволить себе покупку наиболее распространенных ранее новых BMW 5 или Mercedes E готовы единицы. Поэтому в сегменте 6-12 миллионов рублей, как правило, выбор делают между автомобилем премиум-бренда из Поднебесной и традиционным премиумом с пробегом», — пояснил он.