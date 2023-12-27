Запрещенные к экспорту в Россию японские машины подорожали на 27% за полгода

Средняя стоимость подержанных японских автомобилей, которые не попали под запрет на экспорт в Россию, выросла за последние полгода на 21%. Подержанные автомобили, вывоз которых в Россию запретили японские власти, подорожали в тот же период на 20%, а новые из той же категории - на 27%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование автомобильного портала "Дром". "Стоимость автомобилей без пробега по РФ, так называемых почти новых, выросла на 27% — с 1,74 млн рублей до 2,2 млн рублей. Интересно при этом, что стоимость "проходных" и санкционных автомобилей б/у выросла практически одинаково", - цитирует издание аналитика "Дрома" Татьяну Макееву. Автомобили, которые не попали в категорию запрещенных, в июне 2023 года стоили в среднем 580 тыс. рублей, а в ноябре - 703 тыс. рублей. Средняя стоимость подержанных автомобилей из категории запрещенных выросла в тот же период с 1,47 млн рублей до 1,77 млн рублей. Япония с 9 августа 2023 года запретила экспорт в Россию автомобилей с рабочим объемом двигателя более 1,9 литра.