Эксперт прокомментировал идею отменить штраф водителям за забытые права и СТС

"Дело в том, что если автомобиль угоняют, то, очевидно, у угонщика не будет СТС. При этом владелец угнанного авто может и не знать о случившемся и не сообщить о происшествии в правоохранительные органы - допустим, он спит или находится в поездке. И если инспектор остановит угонщика, который скажет, что просто забыл СТС, то он может отпустить злоумышленника. Поэтому именно для противодействия угонам автомобилей СТС все-таки необходимо каким-либо образом проверять. Возможно, в таких случая нужно или задерживать транспортное средство, или дозваниваться до владельца, уточнять у него, действительно ли он отдавал свой автомобиль другому человеку. То есть с учетом ситуации с угонами к инициативе нужно подходить взвешенно... Так что в случае с водительским удостоверением, думаю, штрафы можно отменять, а вот в случае с СТС - нет", — сказал эксперт.