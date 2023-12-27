Эксперт прокомментировал идею отменить штраф водителям за забытые права и СТС
Автоэксперт Петр Шкуматов в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение депутатов отменить штрафы для российских водителей за забытые дома права или свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).
Ранее партия "Новые люди" подготовила законопроект об отмене штрафа для водителей, забывших дома права и СТС, передавал "Коммерсантъ". Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков пояснил, что сегодня такое наказание является избыточным. Он указал, что автомобилисты, в частности, могут установить приложение "Госуслуги.Авто", в котором отображаются цифровые копии документов, и сотрудники ГИБДД могут по ним установить нужную информацию. Издание отмечает, что в правилах дорожного движения до сих пор не прописана возможность использования водителями QR-кодов вместо оригинальных документов, и каждый автомобилист обязан иметь их при себе.
Забытое водительское удостоверение - это не такое уж и страшное нарушение, машину не эвакуируют, но выписывают штраф в размере 500 рублей. А вот если речь идет о забытом СТС, то при таком нарушении предполагается перемещение автомобиля на спецстоянку. Забрать ее можно будет только после предъявления свидетельства о регистрации. Так что забытое СТС приводит к гораздо более серьезным последствиям. И тут можно сказать о том, что инициатива своевременная. Да, есть приложение "Госулуги.Авто", где можно хранить электронные копии документов - и СТС, и водительского удостоверения. И в принципе инспекторы ГИБДД могут совершенно спокойно при помощи современных технических средств проверить, имеет ли право конкретный водитель управлять автомобилем, может ли он находиться за рулем конкретной машины и так далее.Петр ШкуматовКоординатор движения «Синие ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов»
Вместе с тем эксперт обратил внимание на важный нюанс, связанный с реализацией инициативы.
"Дело в том, что если автомобиль угоняют, то, очевидно, у угонщика не будет СТС. При этом владелец угнанного авто может и не знать о случившемся и не сообщить о происшествии в правоохранительные органы - допустим, он спит или находится в поездке. И если инспектор остановит угонщика, который скажет, что просто забыл СТС, то он может отпустить злоумышленника. Поэтому именно для противодействия угонам автомобилей СТС все-таки необходимо каким-либо образом проверять. Возможно, в таких случая нужно или задерживать транспортное средство, или дозваниваться до владельца, уточнять у него, действительно ли он отдавал свой автомобиль другому человеку. То есть с учетом ситуации с угонами к инициативе нужно подходить взвешенно... Так что в случае с водительским удостоверением, думаю, штрафы можно отменять, а вот в случае с СТС - нет", — сказал эксперт.
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