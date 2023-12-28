Представитель ГИБДД назвал правильные методы торможения на снежной трассе и в гололед

Зимой эксплуатировать автомобиль гораздо сложнее, чем летом. В зимнее время на дорогах появляется снег и гололед. В зимних условиях от водителя требуются определенные навыки для эффективного торможения на скользкой дороге. Представитель ГИБДД в беседе с изданием Pravda.ru рассказал о необходимости адаптировать методы торможения под конкретную ситуацию и погодные условия.

© Южный автомобиль

Особенно надо применять правильные методы торможения на льду и во время снегопада. На снегу протектор шин эффективно взаимодействует с покрытием, что обеспечивает надежный контакт. При этом нужно различать движение по дороге, покрытой снегом, и дорогой, покрытой льдом.

При торможении на снегу создается дополнительное сопротивление качению, так как снег накапливается под колесами и увеличивает площадь контакта с дорогой. Это приводит к постепенному замедлению автомобиля на снежном покрытии и позволяет водителю активно использовать педаль тормоза, вплоть до срабатывания системы ABS.