Представитель ГИБДД назвал правильные методы торможения на снежной трассе и в гололед

ГИБДД: найдены правильные методы торможения на снежной трассе и в гололед
Зимой эксплуатировать автомобиль гораздо сложнее, чем летом. В зимнее время на дорогах появляется снег и гололед. В зимних условиях от водителя требуются определенные навыки для эффективного торможения на скользкой дороге. Представитель ГИБДД в беседе с изданием Pravda.ru рассказал о необходимости адаптировать методы торможения под конкретную ситуацию и погодные условия.
Особенно надо применять правильные методы торможения на льду и во время снегопада. На снегу протектор шин эффективно взаимодействует с покрытием, что обеспечивает надежный контакт. При этом нужно различать движение по дороге, покрытой снегом, и дорогой, покрытой льдом.
При торможении на снегу создается дополнительное сопротивление качению, так как снег накапливается под колесами и увеличивает площадь контакта с дорогой. Это приводит к постепенному замедлению автомобиля на снежном покрытии и позволяет водителю активно использовать педаль тормоза, вплоть до срабатывания системы ABS.
При этом не стоит забывать, что под снегом может быть лед и тогда снег заполняет протектор и препятствует эффективному торможению. Представители ГИБДД рекомендуют увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля во время гололеда. Также необходимо быть осторожным, приближаясь к грани срабатывания ABS и внимательно контролировать снижение скорости автомобиля.