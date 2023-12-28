Обслуживание автомобилей за год в РФ подорожало на 25%

Россиянам стало дороже обслуживать и ремонтировать автомобили. Стоимость услуг сервисов техобслуживания автомобилей (СТО) за 2023 год выросла на 10-25%. Об этом сообщили в Союзе автосервисов.

«По итогам 2023 года большая часть независимых СТО подняла цены на свои услуги на 10-25%. Средний чек по обслуживанию и ремонту автомобилей за 11 месяцев этого года вырос на 23%», — сообщили «Известиям» в Союзе автосервисов.

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов отметил, что вырос спрос на услуги автосервисов. Старых автомобилей в стране становится все больше, и им требуется частое обслуживание.

В сети Fit Service также указали, что на подорожание повлиял рост цен на запчасти, оборудование и инструменты. При этом среднестатистический автовладелец сейчас стремится продлить жизнь своего автомобиля.