Более 60% россиян считают выгодной покупку машины в новогодние праздники

Свыше 60% россиян считают самой выгодной покупку автомобиля перед Новым годом и более трети готовы приобрести машину прямо сейчас. Таковы результаты опроса, проведенного "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие", входит в группу ВТБ).

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Как говорится в исследовании (есть в распоряжении "Российской газеты"), большая часть россиян (43%) считает лучшим временем для приобретения машины зиму. Для 41% опрошенных нет разницы, в какой сезон покупать автомобиль. Причем, если среди 18-25-летних так ответили лишь 24%, то среди респондентов старше 56 лет почти вдвое больше - 47%. На Дальнем Востоке идею покупать автомобиль по необходимости, без привязки к сезону, считают правильной 60%. За покупку авто летом - в традиционное время затишья на рынке и отпусков, когда возможны скидки по ценам - проголосовали 27%. Затруднился с ответом на этот вопрос 1% опрошенных.

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При этом в текущих реалиях почти две трети россиян (61%) считают наиболее выгодной покупку автомобиля перед Новым годом. 26% согласны с этим, потому что ждут подорожания машин сразу после новогодних каникул. 24% такой вариант привлекает из-за ожидания традиционных новогодних распродаж, в том числе хороших скидок по китайским маркам. Еще 11% уверены, что нужно поторопиться в связи с прогнозируемым ростом ставок по автокредитам в 2024 году. И только 39% не считают покупку автомобиля в эти новогодние праздники выгодной, ожидая снижения кредитных ставок и цен на машины в начале года.

Больше других идею приобретения автомобиля в качестве новогоднего подарка поддерживают самые молодые респонденты в возрасте 18-25 лет (72%), а также жители Северного Кавказа (69%) и Южного федерального округа (68%). Меньше других - автолюбители в возрастной категории 56+ (46%), а также жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (48%).

36% могут позволить себе купить автомобиль прямо сейчас. При этом лишь 8% готовы сделать это полностью на собственные деньги, еще 28% - с использованием заемных средств. В возрастной категории 18-25 лет этот показатель самый высокий (51%), среди тех, кому 56 лет и больше - самый низкий (24%). В Москве и Московской области готовы к покупке автомобиля 44%, тогда как на Дальнем Востоке только 29%. Треть респондентов пока не могут себе позволить купить машину, но копят деньги. Еще столько указали, что покупка автомобиля им не по карману.

В среднем российские автомобилисты копят на приобретение машины больше трех лет. 26% копили более трех лет на покупку своего последнего автомобиля, 38% намерены копить в течение такого же срока на новое авто. Лишь 4% удалось купить свой последний автомобиль, делая накопления не больше полугода, почти столько же (5%) надеются сделать это за тот же срок. 8% копили на приобретение последнего автомобиля 7-12 месяцев, 14% собираются копить столько же на новый. 15% собрали нужную сумму на машину за год-полтора, 19% хотят потратить столько же времени на покупку новой. 18% копили на свой последний автомобиль от полутора до трех лет, управиться за такой же срок намерены 19%.